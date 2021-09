PlayStation 5 : la version ultime d’un jeu culte de 2019 en précommande sur la PS5

Avis à tous ceux qui ont réussi à se procurer une PlayStation 5 ! Vous avez adoré Death Stranding ? Une véritable pépite qui a beaucoup fait parler d’elle lors de sa sortie en 2019 ! Eh bien, vous serez ravi d’apprendre que la version Director’s Cut arrive enfin sur la nouvelle console Next Gen de Sony ! Depuis le temps qu’il a été annoncé, le nouveau titre sera disponible fin septembre 2021. Nous vous expliquons tout en détail dans cet article !

Le jeu est disponible en précommande !

Il a été annoncé que la version Director’s Cut de Death Stranding débarque sur PlayStation 5 le 24 septembre prochain. Le jeu est ouvert aux précommandes sur les marketplaces tels qu’Amazon. Prévoyez dans les 49 euros pour vous offrir le titre et avec lui, un contenu ainsi que des nouveautés inédites. N’hésitez pas à consulter notre catégorie Bon Plan ou les plateformes spécialisées en code promo, coupon et remise pour profiter d’une réduction et obtenir le jeu au meilleur prix.

Pour ceux qui sont déjà en train de sauter de joie, il est important de noter que Death Stranding Director’s Cut n’est pas vraiment une nouveauté à proprement parler. Il s’agit en effet d’une version remastérisée du titre original avec plein d’améliorations 100 % inédites et qui ont été spécialement développées pour la PlayStation 5 ! Un véritable coup de génie qui fait d’ores et déjà fondre les fans !

Quelles nouveautés vous attendent ?

En tant que remaster, Death Stranding Director’s Cut présente de nombreuses améliorations pour un Gameplay encore plus passionnant. Le jeu propose ainsi de nouvelles fonctionnalités de combats (avancés comme rapprochés) et sans oublier les nouvelles armes, les véhicules… et bien évidemment les nouvelles missions, nouveaux ennemis. A cela s’ajoutent un nouveau système de challenges compétitifs, de nouvelles zones à explorer et des mini-jeux. Et pour couronner le tout, le Social Strand System embarque de nouvelles fonctionnalités pour encore plus de fun pour les joueurs.

Un jeu largement salué par les critiques

Death Stranding est un jeu d’action qui se passe dans un univers à la fois fantastique et futuriste. Il se caractérise par une histoire sombre avec la mort comme thème principal : les (mes)aventures du héros, Sam Porter Bridges, ont en effet lieu dans un monde post-apocalyptique où la barrière entre la dimension des vivants et des morts a été brisé lors d’un évènement surnaturel baptisé « Death Stranding ».

Depuis, les âmes des morts (les Echoués) errent à la surface, sous une pluie mortelle, tandis que les vivants sont obligés de se terrer dans des bunkers souterrains regroupés en villes-relais. Ils sont toutefois parvenus à développer des technologies novatrices pour que certains puissent s’aventurer à l’extérieur et livrer des matériels et équipements d’une ville-relais à une autre.

Lancé sur PlayStation 4, Death Stranding propose un pitch, une ambiance et un gameplay à la fois originaux et passionnants. Le titre a d’ailleurs été largement salué par les critiques, et c’est avec impatience que les gamers attendent de le voir enfin débarquer sur PlayStation 5.

Pas encore de PS5 ?

La console Playstation 5 est encore très difficile à trouver que ce soit dans les magasins physique ou les boutiques en ligne. Les différents stores sont réapprovisionnés au compte-goutte et la pénurie de composants ne semble pas se resorber. Voici les sites à vérifier régulièrement cette semaine pour dénicher la très précieuse mais encore très rare Playstation 5. N’hésitez pas à rajouter les liens disponible ci-dessous dans vos favoris afin de les vérifier régulièrement. Sachez qu’il existe également des extensions et des plugins pour recevoir des alertes en temps réelle et ainsi augmenter vos chances.