Stock PlayStation 5 : ou dénicher une PS5 cette semaine ?

Tous ceux qui veulent se procurer une PS5 n’en ont pas encore une, et ce n’est pas forcément faute de ne pas avoir les moyens pour l’acheter. En effet, il est de notoriété publique que la console de nouvelle génération de Sony part plus vite qu’elle n’arrive en rayon. Par conséquent, beaucoup sont à l’affût du réapprovisionnement des stocks sur les sites marchands. Et justement, certains distributeurs ont eu des réassorts cette semaine !

Comme vous le savez probablement, la PS5 n’a pas attendu sa date officielle de lancement pour être en rupture de stock. Dès l’ouverture des précommandes, les gamers se sont arraché la console, et cela continue encore en ce moment. Pour optimiser vos chances d’avoir enfin cette console entre vos mains, voici les astuces et les sites sur lesquels vous pouvez vous procurer la PlayStation 5.

Point sur la PS5 et la PS5 Digital Edition

Sony a effectivement proposé deux versions pour sa PlayStation 5 : une version standard et une version digitale. La différence entre les deux ? La première dispose d’un lecteur Blu-ray 4K UHD, tandis que la seconde en est dépourvue. Cette différence se ressent sur le prix étant donné que la PS5 version standard est vendue au prix de 499,99 euros tandis que la PS5 Digital Edition est vendue à 399,99 euros.

Mais à part cette différence, les deux versions embarquent les mêmes caractéristiques. Elles sont toutes deux dotées d’un processeur AMD Ryzen 3ème génération 7nm, une carte graphique AMD RDNA 2, une mémoire vive de 16 Go de RAM ainsi qu’un stockage interne de 825 Go en SSD. Par ailleurs, la PlayStation 5 est munie de plusieurs accessoires, notamment une manette sans fil DualSense, un casque sans fil PULSE 3D, une caméra HD avec une résolution d’image de 1080p, une télécommande et une station de recharge DualSense.

Où acheter une PS5 ?

Le lundi 8 septembre, Micromania a déclaré sur son site web avoir de nouveaux stocks. Toutefois, si vous souhaitez obtenir la console, nous vous conseillons vivement de faire vite au vue de la quantité limitée disponible. On ne sait donc pas combien de temps il vous reste avant que le site ne se déclare une nouvelle fois en rupture de stock.

Vous y trouverez également la console PS5 Digital Edition.

Si par malheur, la chance n’est pas de votre côté et que vous arriviez en retard, sachez que rien n’est perdu: d’autres enseignes, comme Amazon ou la Fnac peuvent aussi en proposer. La Fnac et Cdiscount proposent d’ailleurs une alerte de stock qui vous permet d’être averti(e) en cas de renouvellement de stocks.

A ce propos, voici une extension Chrome qui peut vous alerter quand la PlayStation 5 est disponible à l’achat. De ce fait, vous multipliez les chances d’obtenir votre console PS5 ! Sans compter sur le fait que dans quelques jours viendront les prochains French Days. Peut-être que plus d’enseignes auront renouvelé leur stock.