Playstation 5 : comment précommander une PS5 pour Noël ?

Faites-vous désormais partie des chanceux qui ont enfin pu obtenir leur PS5 ? Où êtes-vous toujours dans l’attente d’un hypothétique miracle dans un magasin, ou sur Internet ?

Malgré les différentes annonces faites par Sony concernant les réapprovisionnements, il faut se rendre à l’évidence: en ce moment, comme depuis presque un an maintenant, on n’achète pas une Playstation 5 aussi facilement qu’une baguette de pain. Elles ne courent toujours pas les rayons des magasins et leur indisponibilité sur les sites est toujours légion.

Ne désespérez pas, tout vient à point à qui sait attendre, et vous l’aurez un jour, vous l’aurez ! En tout cas, nous continuons d’essayer de vous aider à y parvenir. Petit tour d’horizon des éventuelles disponibilités pour la semaine à venir pour précommander votre Playstation 5 avant Noël.

Les géants du Net au rendez-vous ?

Le 19 novembre 2020 restera probablement gravé dans l’esprit des gamers: il y a un an, les plus chanceux avaient précommandés leur Playstation 5, et l’avaient obtenue, tandis que d’autres qui tentaient de la commander faisaient chou blanc. Souvenez-vous qu’à cette époque de l’année 2020, nous vivions notre second confinement, beaucoup de magasins étaient donc fermés, tout comme les rayons non essentiels dans les grandes surfaces.

Depuis, malgré la réouverture des commerces, il reste toujours aussi difficile de se procurer la fameuse console, mais certains sites continuent tout de même d’approvisionner leurs stocks:

Pourquoi si peu de stocks ?

Sony explique les faibles stocks par la pénurie des composants principaux de la console. S’il est difficile de l’obtenir, cela ne relève tout de même pas non plus de l’impossible: même si cela peut paraitre encore très compliqué en magasin, cela semble un peu plus fluide en ligne. Ces dernières semaines, finalement, les stocks de PS5 ont permis à certains de l’obtenir enfin, et cette tendance devrait se poursuivre.

Les astuces pour obtenir votre PS5 pour Noël ?

Si les stocks semblent si faibles, c’est aussi parce que la demande est très forte: quand des stocks sont disponibles, ils sont parfois épuisés en seulement quelques minutes.

Chez Amazon, il existe une astuce pour l’obtenir en priorité : devenir membre Amazon Prime. En effet, en ajoutant la PS5 à la liste de vos souhaits et en étant membre Prime, vous serez parmi les premiers avertis de sa mise en stock. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez tester l’offre pendant un mois gratuitement, ce qui vous laissera donc 30 jours pour obtenir votre console. Chez les autres marchands, il est aussi possible de créer une alerte disponibilité, pour être tenu au courant de l’arrivée des stocks.

Attention aux arnaques !

Bien entendu, qui dit matériel difficile à trouver, dit petits malins qui tentent leur chance dans l’escroquerie. N’achetez pas une PS5 sur un site de petites annonces ou sur les groupes MarketPlace de Facebook. Lorsque la PS5 est sortie, des as du bon plan ont acheté de gros stocks pour les revendre, se faisant au passage une belle plus-value. Quand ce ne sont pas de véritables guet-apens qui attendent les acheteurs !

En mai dernier, à Melun (77), des petits caïds vendaient sur un site d’annonce des PS5 à 650€; certes plus chère qu’en magasin, mais passons. Et quand un poisson mordait à l’hameçon, il devait se déplacer avec de l’argent en espèces, dans un quartier de la ville.

A son arrivée, pas de console, mais une agression et un délestage de l’argent liquide. Les quatre escrocs ont depuis été interpellés, mais prenez garde à toutes les annonces de ce type. La PS5 est encore une denrée rare, et en trouver une d’occasion relève de la chance ou de l’arnaque. Dans le doute, mieux vaut peut-être s’abstenir !