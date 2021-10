Disponibilité et stock PS5 : où trouver une PlayStation 5 cette semaine ?

Vous avez déjà reçu les listes de Noël de vos enfants et sur l’une d’elles figure le souhait de recevoir la Playstation 5 ? Et, pour le moment, à part en soudoyant le Père Noël, les stocks de consoles sont toujours au plus bas. La dernière console Sony est quasiment en rupture de stock depuis sa sortie en novembre 2020…

Depuis un an donc, c’est un peu la chasse au trésor sur les sites Internet ou dans les magasins… Et, il faut être très réactif si quelques pièces arrivent en stock, car évidemment, vous êtes des milliers sur le coup ! SFR proposait même une offre intéressante, mais elle est déjà en rupture ! Encore un peu de patience, elle devrait revenir bientôt !

Où trouver la PS5 sur les sites classiques ?

Comme chaque semaine, les grands sites marchands pourraient remettre du stock pour leurs clients… Et comme chaque semaine, ce sera « premier arrivé, premier servi » ! Voici où la trouver :

L’offre chez SFR

Inutile de vous précipiter sur la promotion de l’opérateur téléphonique, l’offre est terminée mais SFR précise qu’elle reviendra très vite… Probablement dès que SFR aura de nouveaux stocks de PS5 ! SFR proposait donc encore la semaine dernière d’obtenir la PS5 pour 49€ en version All Digital. Ou à 149€ avec la version Standard de la console. Les consoles disposent de 2 manettes Dual Sense.

Concrètement, il faudra vous engager pendant 24 mois avec l’offre fibre SFR (32€ pendant 12 mois puis 50€ ensuite). Ajoutez à ce tarif 8€ par mois pendant 24 mois, en plus de la somme payée à la commande. Au bout des 24 mois du contrat, la console vous reviendra à 241€ ou 341€ en fonction du modèle choisi au départ.

Cette offre sera donc de retour bientôt et valable sur l’abonnement fibre avec la box SFR Power 8. Une certaine économie tout de même puisque les consoles sont actuellement vendues 399€ pour la Playstation 5 All Digital et 499€ pour la PS5 Standard. Si vous souhaitez changer de fournisseur fibre et obtenir une PS5 moins chère, surveillez les mises en stock chez SFR aussi !

Quelques sorties de jeux en octobre

Pour celles et ceux qui ont déjà la chance de la voir trôner dans le salon, voici 4 jeux qui sortiront au cours de ce mois d’Octobre :

Alan Wake Remastered Ps5 : Un thriller psychologique intense dans lequel vous incarnez Alan Wake, à la recherche de sa fiancée disparue. Sortie le 5 octobre.

NHL 22 : On ne présente plus ce jeu de simulation de Hockey sur Glace, l’un des jeux phares d’Electronic Arts ! Des matchs d’anthologie dans lesquels vous pourrez incarner les meilleurs joueurs de la saison 2021.2022. Sortie le 15 octobre.

Les Gardiens de la Galaxie : Les fans de Marvel l’attendent de pied ferme ! Ce jeu exclusivement solo vous transportera dans l’univers des Gardiens de la Galaxie. Attention dans ce jeu, le choix des actions ou des dialogues entraînera des conséquences sur l’aventure. Sortie le 26 octobre.

D’autres jeux sortiront évidemment au cours du mois d’Octobre comme FIFA 22, Super Monkey Ball Banania ou encore Far Cry 6… Une vingtaine de sortie de jeux PS5 en Octobre en attendant les 81 prévues en décembre !

