Stock Playstation 5 : Les scalpers (spéculateurs) voient leur marge de bénéfice sur la PS5 très à la baisse

Sortie en novembre 2020, la PS5 a reçu un véritable engouement de la part des gamers, qui ont dévalisé les stocks dès la précommande et dès son arrivée dans les magasins. En effet, depuis presque une année, cette console de dernière génération est presque toujours en rupture, si bien que les intéressés qui n’ont pas encore eu leur part étaient, soit, tout le temps aux aguets sur le réapprovisionnement des sites de commerce en ligne vendant la PS5, soit se rabattaient sur les scalpers.

Pour rappel, le scalping est une technique qui consiste à acheter un stock important d’un certain produit – ici, c’est la PS5 – puis de la revendre à des prix astronomiques. Vous l’aurez compris, les scalpers, ou spéculateurs, profitent des problèmes de précommandes et de ruptures de stock pour tirer des bénéfices pour le moins conséquents sur la marchandise. Néanmoins, il semblerait que ces derniers commencent à déchanter.

Les spéculateurs, les grands gagnants des ruptures de stock PS5 ?

En effet, depuis son lancement, les stocks de PlayStation 5 disparaissent plus vite qu’ils ne sont apparus en rayon. De ce fait, plusieurs services proposent aux intéressés des alertes pour les informer dès qu’il y a un nouveau réapprovisionnement. Toutefois, même si ces réapprovisionnements se faisaient plus fréquemment, les scalpers n’étaient pas écartés pour autant, rapporte notre source.

Ils achètent des stocks de PS5 pour ensuite les revendre sur des sites à prix gonflé. Leur intérêt dans l’histoire ? De l’argent facile et des bénéfices rapides. D’ailleurs, ce commerce était tellement lucratif que l’on rencontrait beaucoup de scalpers sur le net. Cependant, il semblerait que cette période soit révolue. En effet, la demande n’est plus aussi pressante ni importante qu’auparavant.

Quelles boutiques proposent des console PS5 ?

Des prix de revente 30% à la baisse

D’après les informations de Forbes, la plateforme StockX affiche des prix 30% plus bas qu’au départ: en effet, si durant la Cyber Week de novembre 2020, la version Standard était revendue aux alentours de 1 000 dollars, cette console est affichée ce mois-ci aux alentours de 715 dollars. Idem pour la PS5 édition Digital, qui était affichée elle aussi à 1 000 dollars durant la Cyber Week de 2020 mais est désormais vendue au prix de 700 dollars.

Toutefois, même si les scalpers commencent à perdre considérablement du terrain, il semblerait que certains d’entre eux trouvent que ce business en vaut encore la peine. L’un d’entre eux, qui revend ses consoles de première main sur eBay, a déclaré qu’au début du mois de juillet, il effectuait des enchères atteignant facilement les 760 dollars (sans les 40 dollars de frais de livraison). Maintenant, ses enchères sans offre sont à 729 dollars; l’offre la plus basse qu’il a enregistrée jusqu’à présent était de 709 dollars, toujours hors frais de port.

Le prix des PS5 devrait continuer à baisser au fil des mois

En tout cas, il faut constater que de nombreux scalpers commencent à baisser drastiquement leurs prix de revente des consoles PS5. En effet, leur business juteux est menacé par les réapprovisionnements de plus en plus nombreux ainsi que par la diminution de la demande. Il est alors à prévoir que les prix continuent de baisser au fil des mois pour se rapprocher finalement des prix de vente conseillés, qui sont de 399 euros pour la Digital Edition, et de 499 euros pour la Standard Edition.