PlayStation 5 : comment dénicher les stocks de PS5, qui brille par son absence depuis 8 mois ?

Alors ? Faites-vous partie des chanceux qui ont suivi nos derniers conseils pour enfin obtenir la désormais célèbre PS5 ? Qui, il faut bien l’avouer brille, plus par son absence que par ses performances. En même temps, difficile de la tester au regard du temps qu’il faut pour l’obtenir depuis sa sortie en novembre dernier…

Huit mois déjà que cette console est devenue denrée rare; ceux qui l’avaient précommandée et ont réussi à l’obtenir peuvent s’estimer chanceux ! Si chez vous la PS5 ne trône pas encore dans le salon ou dans le meuble acheté pour l’occasion, en novembre, voici les derniers spots où vous pourriez enfin dégoter le désormais Graal des gamers; c’est reparti pour un tour d’horizon des stocks disponibles.

Comment obtenir la PS5 chez Amazon ou Cdiscount ?

D’après le site Le Parisien, les sites Amazon et Cdiscount remplissent les stocks de PS5 plutôt le matin; il faudrait doncpouvoir vous connecter une première fois à 9h, puis à 10h et enfin à 11h pour mettre toutes les chances de votre côté.

Aucune garantie ici mais la solution la plus simple serait peut-être de vous abonner à Amazon Prime et ainsi recevoir une alerte dès que la PS5 est disponible. Il ne faudra cependant pas traîner car vous ne devriez pas être les seuls sur le coup.

Attention, sur Amazon, les stocks sont réservés aux membres Amazon Prime, mais rien ne vous empêche de bénéficier de l’offre d’essai gratuite d’un mois pour bénéficier de cet avantage. Vous pourrez supprimer votre abonnement prime dès que vous n’en n’aurez plus besoin.

Mais, si vous êtes un gros consommateur de commande Amazon, ce Prime vous fera faire de belles économies, puisque les frais de livraison sont gratuits, mais également gagner du temps puisque vous bénéficierez de la livraison rapide (en 1 ou 2 jours maximum). Cdiscount propose également un service d’alerte des disponibilités de la PS5.

Et ailleurs, où la trouver ?

Samedi 11 septembre, certains ont pu obtenir la console sur Amazon, Cdiscount ou Micromania. Mais évidemment, les stocks se sont écoulés en quelques minutes à peine. En suivant les liens ci-dessous, vous aurez peut-être une chance de dénicher la console de vos rêves:

Pourquoi les stocks sont si rares ?

Depuis son lancement, la PS5 est en rupture de stocks “normaux”; seules les précommandes ont été honorées et encore, parfois avec beaucoup de retard. Ces difficultés d’approvisionnement seraient dues à plusieurs facteurs :

Le manque de pièces électroniques qui fait rage partout dans le monde , mettant en péril de nombreuses productions dont la PS5;

, mettant en péril de nombreuses productions dont la PS5; Peut-être également une prévision trop approximative de Sony car les stocks étaient vraiment faibles au départ

Concrètement, en magasin, trouver une PS5 est toujours mission quasi impossible. En revanche, les sites internet commencent à recevoir des stocks plusieurs fois par semaine. Comme d’habitude, il va falloir faire preuve de patience pour espérer jouer avant Noël 2021.