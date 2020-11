Amazon : comment profiter gratuitement de Prime Video pendant le confinement ?

Le confinement est de retour en France depuis le vendredi 30 octobre et ne devrait prendre fin que le mardi 01er décembre 2020. Pour rappel, il est possible d’aller chez le médecin, de faire les courses et même de se promener mais dans un délai de maximum d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre du domicile. Les réfractaires devront s’acquitter d’une amende de 134 euros sauf attestation dérogatoire.

Justement, pour nous aider à passer le temps, Amazon Prime Video vient de dévoiler le programme de Novembre et de nouveaux titres sont à découvrir ou à redécouvrir sur cette plateforme de SVOD. D’autant plus que si en temps normal, l’abonnement sur Amazon Prime Video est de 5,99 euros par mois et de 49 euros par an, le service sera gratuit pendant les 30 premiers jours avec possibilité de résiliation avant la fin de la période d’essai, c’est à dire juste avant la fin du confinement.

A la fin de la période d’essai, qui est sans engagement, vous pourrez choisir de poursuivre (si vous trouvez le service pratique et utile) ou résilier l’abonnement. Sachez que cela est également valable avec Amazon Premium qui permet de bénéficier de la livraison gratuite plus tout un tas d’autres services plutôt sympathiques.

Comment s’abonner à Amazon Prime et Prime Video ?

Vous trouverez ci-dessous les deux pages qui vous permettent de souscrire un abonnement. Sachez qu’un abonnement à Prime Video vous donnera automatiquement accès à amazon Premium et inversement. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur les deux services.

Voici les titres à découvrir durant ce mois de Novembre !

A partir du 1er novembre, retrouvez la saison 4 d’Animal Kingdom, Boss Level et Deadpool !

Pour rappel, Animal Kingdom raconte l’histoire d’un adolescent de 17 ans qui perd sa mère à la suite d’une overdose d’héroïne. Il sera par la suite accueilli par sa grand-mère qui s’avèrera être à la tête d’une fratrie baignant dans la criminalité. Le jeune homme devra alors faire ses preuves dans le groupe pour espérer survivre.

raconte l’histoire d’un adolescent de 17 ans qui perd sa mère à la suite d’une overdose d’héroïne. Il sera par la suite accueilli par sa grand-mère qui s’avèrera être à la tête d’une fratrie baignant dans la criminalité. Le jeune homme devra alors faire ses preuves dans le groupe pour espérer survivre. Dans Boss Level , vous retrouverez un homme qui fatalement se voit revivre sans cesse la même journée à la fin de laquelle il meurt. Il essaiera alors de trouver une solution pour casser cette boucle infernale.

, vous retrouverez un homme qui fatalement se voit revivre sans cesse la même journée à la fin de laquelle il meurt. Il essaiera alors de trouver une solution pour casser cette boucle infernale. Deadpool, si vous affectionnez l’anti-héros le plus atypique de l’univers Marvel, vous serez ravi de le retrouver sur Amazon.

Pour le 2 novembre, rendez-vous avec la saison 2 de Heirs of the Night

Cette série raconte l’histoire des derniers héritiers de cinq clans de vampires qui se réunissent en Europe et qui unissent leur force pour devenir plus forts que jamais.

6 novembre, Duncanville

Vous voulez un peu d’humour dans ce monde de brutes ? Découvrez Duncanville, une sitcom animée pour adultes qui se centre sur la vie de Duncan Harris, un garçon à problèmes que sa famille et ses amis évitent.

9 novembre, Independance Day

Les extraterrestres vous intriguent ? Dans Indépendance Day, vous trouverez des extraterrestres qui s’apprêtent à envahir la Terre à bord de leurs soucoupes volantes !

15 novembre : Memento et L’armée des 12 singes

Dans Memento , Leonard ne pense qu’à une seule chose : Traquer l’homme qui a violé et assassiné sa femme. Leonard se lance donc dans une quête de vengeance sans limite.

, Leonard ne pense qu’à une seule chose : Traquer l’homme qui a violé et assassiné sa femme. Leonard se lance donc dans une quête de vengeance sans limite. Dans L’armée des 12 singes, vous suivrez l’histoire de survivants à une pandémie de mystérieux virus. Ils rechercheront la vérité sur les causes de cette catastrophe et comment la prévenir.

16 novembre : Place aux sagas Alien, Predator et Alien vs Predator !

La saga Alien compilera 6 films captivants et intrigants.

compilera 6 films captivants et intrigants. Dans la saga Predator , une mystérieuse race de monstres envahissent la terre.

, une mystérieuse race de monstres envahissent la terre. Dans Alien vs Predator, les Aliens et les Predators se livreront une bataille sans merci.

20 novembre : Motherland : Fort Salem saison 1

Plongez dans un univers de sorcières et de magie !

25 novembre : Uncle Franck et Dinner with friends

Dans Uncle Franck , une adolescente quitte sa campagne natale pour aller étudier à l’Université de son oncle Franck qui s’avère être homosexuel depuis plusieurs années. Toutefois, lorsque le père de ce dernier décède, il est obligé de retourner auprès des siens, accompagné de son compagnon, pour assister aux funérailles et affronter le regard de sa famille en face.

, une adolescente quitte sa campagne natale pour aller étudier à l’Université de son oncle Franck qui s’avère être homosexuel depuis plusieurs années. Toutefois, lorsque le père de ce dernier décède, il est obligé de retourner auprès des siens, accompagné de son compagnon, pour assister aux funérailles et affronter le regard de sa famille en face. Dinner with Friends : Une comédie qui vous fera voir le divorce sous un autre angle !

29 novembre : Rendez-vous avec la saison 5 de Viking

Beaucoup l’ont attendue et maintenant, vous pourrez le retrouver sur Amazon !

Comment regarder Amazon Prime Video sur une TV ?

Si vous cherchez une solution pour regarder le service de streaming sur votre télévision nous vous invitons à consulter notre guide complet. > Comment regarder Amazon Prime Video sur une télévision ?