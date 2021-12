PS5 : les membre Amazon Prime seront prioritaires sur les (re)stocks de PlayStation 5 pour Noël

Le 19 novembre dernier, la désormais célèbre PS5 fêtait le premier anniversaire de sa sortie ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette console a surtout brillé… par son absence des rayons ! Si, certains ont eu la chance de l’obtenir dès sa sortie grâce à des précommandes en amont, d’autres cherchent encore à l’obtenir. Et, à quelques encâblures de la fatidique date du 25 décembre, le stress monte pour les parents qui souhaitent l’offrir à leurs enfants…

Apparemment, quelques stocks sont réapparus dès le 17 décembre, mais encore une fois, au vu du nombre de demandes, ce n’était pas gagné… Dernière ligne droite avant Noël, mais comment faire pour enfin obtenir la PS5 ?

Les deux versions PS5 disponibles

Deux modèles sont normalement disponibles pour cette console Sony sortie fin 2020 : la PS5 Standard et la version PS5 All Digital. Les deux versions possèdent les mêmes caractéristiques techniques. Elles offrent donc toutes les deux un CPU Octa-Core AMD cadencé à 3,5 GHz épaulé par 16 Go de RAM GDDR6 et d’un GPU AMD RDNA 2, en plus d’un disque dur SSD ultra-rapide.

La différence réside dans deux autres éléments: sur la version standard, il est possible de l’utiliser comme lecteur Blu-Ray et d’insérer des jeux sur supports CD. En revanche, la version All Digital n’autorise que les jeux dématérialisés, en entrant les clés des jeux. Ce qui explique la différence de prix, puisque la version Standard coûte 499€ contre 399€ pour la version All Digital.

Amazon réserve les PS5 à ses membres Amazon Prime

Devant la pénurie mondiale de PS5, le géant américain a choisi de réserver les stocks à ses membres Amazon Prime. Si vous êtes déjà membre, il vous suffit de vous inscrire à l’alerte disponibilité pour recevoir un mail dès la remise en stock de la PS5… Il faudra malgré tout être rapide, vous n’êtes probablement pas seul à vous être souscrire à cette option !

Si vous n’êtes pas encore membre du programme Amazon Prime, vous pouvez le devenir en quelques clics. Outre le fait d’être prévenu en cas de disponibilité, ce programme offre bien d’autres avantages… Il est toutefois payant: comptez 49.99€ pour un an, ou 5.99€ par mois, reconduit tacitement à chaque date anniversaire.

Être membre d’Amazon Prime vous donnera des chances supplémentaires d’obtenir la PS5 avant le 25 décembre… Qui plus est, en vous abonnant maintenant, vous pouvez profiter gratuitement de 30 jours d’essai: rien ne vous empêchera de vous désabonner une fois la console obtenue !

Les autres avantages d’Amazon Prime

Le principal avantage, et il est important, est de bénéficier de la livraison gratuite et rapide pour tous vos articles « Prime ». Concrètement, les frais de livraisons se situent autour de 5€ pour tout produit inférieur à 25€. Avec Prime, les frais de livraison sont gratuits et vous recevez votre colis en 24h, voire le jour-même si vous commandez avant 11h.

Mais souscrire à Amazon Prime, c’est aussi avoir l’accès à l’espace Vidéo, une plateforme de streaming qui s’étoffe de plus en plus. Elle propose des films et séries parfois inédits ailleurs. C’est aussi l’accès à Amazon Music gratuitement ou à Amazon Music Illimited (avec abonnement), une plateforme musicale qui vous permet d’écouter gratuitement et légalement vos musiques préférées.

Enfin, parmi les avantages octroyés aux membres, on retrouve l’application « Kindle » qui propose de nombreux livres en accès gratuit… Et d’autres en versions payantes bien entendu. Mais cela permet parfois de belles découvertes littéraires ! Il existe encore bien d’autres avantages à devenir membre d’Amazon Prime, mais le mieux est peut-être de vous abonner pour les découvrir en intégralité !

