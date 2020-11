Les baskets et claquettes Lidl débarquent bientôt en France !

Tout le monde connaît les magasins Lidl et leurs couleurs spécifiques : Jaune – Rouge – Bleu… On connaît aussi les politiques commerciales agressives de cette chaîne de hard discount venue d’Allemagne. En France, Lidl a l’image d’un hard discounter comme un autre, à la différence qu’ils proposent parfois des produits à prix cassés qui font déplacer les foules.

Souvenez-vous des émeutes lors de la sortie du robot Mr Cuisine Connect ! Une pure folie dans les rayons ! En juillet dernier ils sortaient une collection textile aux couleurs de la marque qui faisait fureur en Belgique… Elle débarque en France le 14 novembre !

Baskets, claquettes, chaussettes et t-shirts, ce sont les quatre produits qui seront en vente dès le Samedi 14 Novembre dans les magasins Lidl Français. Le t-shirt coûte 4.99€, la pire de chaussette 2.99€, les baskets 12.99€ et les claquettes 4.99€ ! Evidemment comme à chaque sortie de produits, les stocks sont limités et comme d’habitude il n’y en aura pas pour tout le monde.

Un engouement hallucinant

On peut alors se demander ce que cette « collection » a de si particulier. Toujours est-il qu’en juillet, des claquettes Lidl se revendaient 350€ sur Le Bon Coin ! La plus-value est plus qu’intéressante ! Quant aux baskets, elles ont atteint des sommets, avec 1000€ sur eBay.

Il n’y aucune explication à ce buzz inattendu et nous ne sommes pas certains que ces accessoires porteront le même engouement en France. Autant quand Lidl vend une PS4 à 99€ ou un robot cuisine à 399€ on peut comprendre… Mais des vêtements estampillés du logo Lidl avouons que c’est assez particulier et que…cela ne s’accorde pas forcément avec tout ! Ce qui est sûr c’est que ce sont des produits financièrement très accessibles ! Verdict le Samedi 14 Novembre dès l’ouverture… Cela tombe bien, les magasins Lidl étant considérés comme commerces essentiels restent ouverts pendant le confinement !