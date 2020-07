Ces nouveaux articles de mode de Lidl enflamment les consommateurs

L’entreprise de distribution allemande Lidl fait la une avec ses promotions agressives. Le hard-dicsounter a effectivement déchaîné les foules en commercialisant des PlayStation 4 de la marque Sony à seulement 95 euros et en annonçant la mise en vente d’un piano qui devrait normalement coûter plus de 1 000 euros à seulement 449 euros en septembre prochain.

Aujourd’hui, la firme allemande attire l’attention des internautes en proposant une série d’articles de mode. « Vous êtes le plus grand fan de Lidl ? Montrez-le et habillez-vous avec notre propre collection », indique la chaîne de hard-discount sur son site belge. Cette dernière invite notamment les consommateurs à acheter un t-shirt, une paire de baskets, des chaussettes et des claquettes à l’effigie de l’enseigne.

Disponibles en vente depuis le mois d’avril, ces produits ont été écoulés en un temps record en Belgique. Les clients peuvent toutefois se rassurer car ils seront de nouveau disponibles à partir de ce 4 juillet. En revanche, Lidl précise bien qu’ils ne sont pas prévus en France pour l’instant. Ainsi, il est inutile de les chercher dans les supermarchés de l’Hexagone.

Les must-have de cet été ?

Les nouveaux articles de mode à l’effigie de Lidl sont proposés à des prix très abordables. Le t-shirt est notamment vendu à 3,99 euros, la paire de baskets à 12,99 euros, les chaussettes à 0,99 euros et les claquettes à 3,99 euros. Si ces produits ne semblent pas vraiment se démarquer du lot, ils sont pourtant considérés comme les must-have de cet été sur les réseaux sociaux.

La nouvelle tendance de l'été 2020 ! pic.twitter.com/RZ8bEH634f — Alexandre (@Ar4kiel) July 7, 2020

Les baskets de couleur bleu, jaune et rouge sont particulièrement demandés sur les sites de revente. Sur Ebay, la paire de sneakers est effectivement proposée à des prix fous. Si certaines pièces sont revendues aux alentours des 150 euros, d’autres sont aujourd’hui proposées à plus de 400 euros. Dernièrement, un internaute a déclaré avoir acheté le produit pour le prix de 465 euros, soit près de 35 fois son prix d’origine.

Pourquoi un tel succès ?

L’on se pose forcément cette question, étant donné que Lidl n’est pas une marque de référence comme Adidas ou Nike en termes de baskets. Pour expliquer ce succès inattendu, certains analystes font référence au mariage du luxe et de la culture populaire.

LIDL A SORTI SA COLLECTION DÉJÀ EN RUPTURE DE STOCK pic.twitter.com/rdeoH5RMRj — nth_sneakers (@nth_sneakers) July 5, 2020

En revanche, d’autres estiment qu’il s’agit tout simplement d’un phénomène découlant de la tendance « néo-pauvre », qui a été introduite par John Galliano dans les années 1990. Quoi qu’il en soit, il est indéniable que la popularité grandissante de l’entreprise de distribution allemande joue un rôle important dans le succès de ces produits.