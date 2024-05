L’histoire de la jupe, un des plus anciens vêtements portés par l’homme

Le mois de mai annonce le retour des longs ponts, des jours fériés, du soleil parfois, et donc d’un changement vestimentaire ! Au placard les pulls et doudounes, place aux robes légères, aux jupes courtes, ou longues, et aux shorts ou aux bermudas. Ce mois de l’année où l’on fait ce qu’il nous plaît est aussi l’un des mois, où l’on se marie le plus, et où les fêtes de famille sont l’occasion de se mettre sur son 31 ! La jupe pour les femmes est un vêtement élégant et incontournable que vous devez absolument avoir dans votre armoire. La jupe est plutôt un vêtement féminin, de nos jours, même si certains hommes en portent, ils sont plutôt rares à assumer le fait d’en porter. D’ailleurs, à l’origine, la jupe était un vêtement unisexe, portée autant par les hommes que par les femmes.

Un des premiers vêtements porté par l’homme

On trouve son origine bien avant qu’elle ne prenne sa forme actuelle. Portée depuis la préhistoire, la date précise ou le «non de l’inventeur » de la jupe sont forcément inconnus. On suppose que la jupe était l’un des premiers vêtements portés par hommes, car il pouvait être fabriqué rapidement et facilement en enveloppant un carré de tissus autour de la taille. Les plus anciennes jupes découvertes, en paille, datent de l’an 3900 avant J.-C. Ces dernières ont été retrouvées en Arménie, dans les grottes d’Areni-1.

Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains portaient des étoffes de tissus tombant de chaque côté des jambes. Elles s’appelaient alors toge ou tunique pour les hommes, et chiton ou péplos pour les femmes. N’avez-vous pas en mémoire des représentations de l’Égypte Ancienne où les guerriers étaient vêtus de toges blanches ? Tout au long de l’Histoire, les hommes portent donc des jupes. Ce n’est qu’au XVIe siècle que les tuniques des hommes se raccourcissent et que les collants se transforment en « culottes ». La jupe longue devient un symbole de la féminité.

La jupe a longtemps été un vêtement non genré

Eh oui, que pensez-vous que porte Son Altesse Royale Charles III d’Angleterre lorsqu’il se déplace en Écosse ? Ce vêtement traditionnel s’appelle un kilt, mais c’est bien d’une jupe dont il s’agit. Et, il se murmure même que les hommes qui portent le kilt se doivent de le porter sans rien dessous ! Citons également quelques grandes stars comme David Beckham, footballeur adepte du sarong, un autre type de jupe. Le chanteur du groupe Kyo, Florian Dubos, porte aussi de longues jupes noires, comme Kamel Ouali, chorégraphe de renom de la Star Academy lors des premières saisons. Hommes ou femmes, courte ou longue, la jupe reste un indémodable vêtement qui sera encore la star de l’été 2024, c’est une certitude.

Courte ou longue, tout dépend de votre morphologie

Chacun est libre de s’habiller comme il l’entend. Hommes et femmes peuvent donc porter des jupes, mais pour choisir sa jupe longue, je centrerai mon explication sur le vêtement féminin. Ainsi, les jupes longues peuvent être droites, assorties à un tailleur, plissée, en portefeuille, à franges, ou boutonnées. Il existe des centaines de modèles de jupes pour satisfaire les goûts de chacun et de chacune. Néanmoins, les jupes longues sont plutôt conseillées aux femmes de taille moyenne ou de grande taille. En descendant jusqu’aux chevilles, portées par des femmes de petite taille, elles auraient tendance à « tasser » le corps, ce qui, pour les femmes notamment petites, n’est généralement pas l’objectif visé. Pour ces femmes, il est préférable de choisir une jupe « midi », dont la coupe tombe juste sous le genou.