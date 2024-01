Deux inventions astucieuses pour réussir vos crêpes à la chandeleur !

La chandeleur, c’est le 2 février, comme chaque année, 40 jours après Noël, et ce sera l’occasion de se mettre aux fourneaux, pour réaliser des crêpes… Elles seront salées, ou sucrées, mais seront, à coup sûr, appréciées par toute la famille. Une chandeleur sans crêpes, c’est comme un morceau de fromage sans pain disait mon grand-père 😊. Et, il paraît même que « faire sauter les crêpes » à la chandeleur, avec une pièce dans la main qui tient la poêle, apporterait prospérité toute l’année. Nous vous proposons un petit voyage autour de la crêpe ainsi que deux innovations, qui vous permettront de réussir vos crêpes à tous les coups. C’est parti.

Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ?

La Chandeleur, également connue sous le nom de fête des chandelles, a ses origines dans une ancienne célébration païenne et latine. Plus tard, elle a été intégrée comme une fête religieuse chrétienne marquant la présentation de Jésus au Temple et la reconnaissance de celui-ci par Syméon comme la « Lumière qui se révèle aux nations ». Cette festivité est l’une des douze grandes célébrations liturgiques honorées par l’Église orthodoxe. Faire des crêpes à la Chandeleur, est une tradition paysanne, pour qui « la chandeleur était une période qui symbolisait la fin de la saison stérile qui est l’hiver », indique l’historienne Nadine Cretin dans un article Ouest-France. La crêpe, un aliment très facile à réaliser, et très économique, est alors devenue le symbole du retour de l’abondance, du renouveau. C’est la raison pour laquelle, il faut en faire beaucoup, et en manger beaucoup aussi ! On vous rappelle la recette de la pâte à crêpes pour une vingtaine d’unités :

250 g de farine

500 ml de lait

3 œufs

2 cuillères de rhum (facultatif)

50 g de beurre fondu

Cette recette est la nôtre, mais il en existe des centaines de variantes, certaines tenues de nos grand-mères, qui les tenaient déjà de leurs grand-mères ! Passons maintenant aux deux accessoires originaux et innovants pour des crêpes inratables !

Le shaker Cookut pour réaliser une pâte parfaite en 2 minutes chrono

Ah la pâte à crêpes réalisée au fouet à main, c’est toujours quitte ou double ! Les grumeaux de farine s’invitent souvent à la fête, et ce n’est pas des plus agréables. Pour éviter cela, Cookut a inventé un shaker intelligent doté d’une spirale en inox qui détruit les grumeaux et d’une grille anti-grumeaux additionnels. Vous mettez vos ingrédients, vous tournez, et la pâte à crêpes se fait, comme par magie… Après le repos de 30 minutes réglementaire, elle sera prête à être versée dans une poêle, ou bien peut être prélevée directement dans le bol ?

COOKUT - Shaker Miam - Réalisez Une pâte à crêpes ou Pancakes Parfaite en Moins de 2 Min - Pratique, sans Robot, Balance ni ustensile et sans salissure - Conservation Facile - 14 x 14 x 23 cm LE PLUS PRATIQUE : il vous suffit de suivre les mesures des ingrédients indiquées sur le bocal en verre pour le lait, la farine, les œufs... Puis de secouer quelques secondes. C'est prêt ! PromoMeilleure Vente n° 1

La poêle intelligente Beper, pour ne plus jamais se brûler les doigts !

Faire des crêpes dans une poêle à crêpes traditionnelles, c’est prendre, à chaque fois, le risque de se brûler les doigts… La poêle doit être très chaude, et cette crêpe, il faut aussi la retourner ! Beper a inventé une poêle à crêpes inversée. Ce n’est plus la pâte qui vient dans la poêle, mais la poêle qui « plonge » dans le saladier de pâte liquide ! Gain de temps, dosage parfait de pâte, c’est l’accessoire pratique par excellence qui vous libèrera des risques de brûlures, de la louche, et de la pâte qui goutte sur la plaque de cuisson. Et, vous, quelle est votre recette pour des crêpes réussies ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

BEPER BT.710Y Crêpière électrique avec poignée, 800 W, plaque en aluminium avec revêtement antiadhésif, rouge PLAQUE DE CUISSON : La Crêpière Beper est équipée d'une plaque avec un revêtement antiadhésif d'un diamètre de 20 cm, idéale pour la cuisson de savoureuses crêpes fines. La plaque étant... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez