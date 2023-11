Les lauréats du concours d’invention James Dyson Awards 2023 dévoilés

Les résultats sont tombés pour les lauréats du concours d’inventions et d’innovations James Dyson Awards 2023. Chaque année, ce concours international, organisé par Sir James Dyson, récompense les meilleures inventions autour de l’environnement, de l’humanitaire, du médical, et bien d’autres domaines encore. Le résultat est assez éclectique comme peuvent l’être les candidats. Chaque invention retenue tente de résoudre un problème mondial et apporte une solution pour améliorer la vie des personnes, ou minimiser l’impact environnemental. Découvrez les trois lauréats qui ont inventé : un dispositif intraveineux mains libres, une ambulance tout-terrain et un revêtement mural extérieur durable. Chaque gagnant recevra la somme de 34 000 € environ pour développer l’invention retenue, et peut-être en faire l’invention du siècle ? C’est parti pour le podium 2023.

Gagnant international : la Golden Capsule (Corée)

Yujin Chae, Daeyeon Kim, Yeonghwan Shin et Yuan Bai sont les premiers lauréats mondiaux originaires de Corée. Leur invention, la Golden Capsule, est un dispositif intraveineux (IV) mains libres, conçu pour être utilisé dans les zones sinistrées ou les zones de guerre. Ils se sont inspiré des séismes de Syrie et de Turquie en février dernier, qui ont fait des milliers de morts et de blessés pour leur invention. Lors de catastrophes, les médecins travaillent dans des conditions extrêmes, et le matériel médical est lourd… Quant aux perfusions, elles sont portées à la main, sans autre choix, dans l’urgence de la situation.

La solution des coréens consiste en un dispositif IV non motorisé et mains libres, exploitant les forces élastiques et les différences de pression atmosphérique plutôt que la gravité. La Golden Capsule, ou capsule dorée, permet aux médecins de transporter des patients sans avoir à manipuler des paquets de perfusion, et elle n’exige pas d’alimentation électrique pour contrôler le débit de perfusion. Grâce au financement obtenu, les inventeurs prévoient de produire en série leur invention, aspirant à faire de la Golden Capsule la nouvelle norme en matière de packs IV, tant dans les hôpitaux que dans les situations d’urgence.

Gagnant durable : E-Coating, un revêtement extérieur durable (Hong-Kong)

Hoi Fung Ronaldo Chan et Can Jovial Xiao, originaires d’Hong Kong, ont été honorés du prix Durable pour leur innovation, le E-Coating (que nous vous avons présenté en détail dans cet article); un revêtement mural extérieur durable doté d’un effet rafraîchissant élevé. Le E-Coating, élaboré à partir de déchets de verre recyclés, peut être appliqué sur les toits et les murs extérieurs. Son action réside dans la réflexion des rayons du soleil et la réduction de l’absorption de chaleur des bâtiments, réduisant ainsi la demande d’électricité des systèmes de refroidissement tels que la climatisation et limitant les émissions de gaz à effet de serre.

Gagnant humanitaire : The Life Chariot (Pologne)

Le concepteur polonais Piotr Tłuszcz a reçu le prix humanitaire spécial pour son invention, le Life Chariot, une ambulance tout-terrain à remorque polyvalente utilisée par les médecins ukrainiens. Confronté aux difficultés des évacuations médicales sur des terrains accidentés, Tłuszcz a conçu cette ambulance tout-terrain d’évacuation médicale qui peut se fixer à n’importe quel véhicule équipé d’un crochet. Son faible poids et sa suspension garantissent une option plus sécurisée pour le transport des victimes dans le Life Chariot par rapport au coffre d’une voiture.

Le Life Chariot vise à étendre les capacités d’évacuation des équipes de secours en offrant de l’espace pour une personne blessée sur une civière et deux sièges supplémentaires pour les médecins ou les blessés moins graves. Plus d’informations : Pensez-vous qu’elles ont un véritable avenir dans le monde ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Plus d’informations : dyson.co.uk