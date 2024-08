EVA, l’invention d’un climatiseur par évaporation économe en énergie sélectionné au Dyson Award

Face au réchauffement climatique, les appareils de climatisation sont de plus en plus sollicités. Malheureusement, les modèles disponibles actuellement sur le marché sont pour la plupart énergivores avec une puissance qui dépasse facilement les 2500 watts. En plus d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation à grande échelle de tels dispositifs risque de mettre à rude épreuve les infrastructures énergétiques existantes. Face à ce constat, un inventeur du nom d’Onur Can Bakanoğlu, de l’université turque du Bosphore, a mis au point une solution qu’il a baptisée EVA. Celle-ci consiste en un refroidisseur par évaporation capable de refroidir et de déshumidifier l’air. Il élimine également les bactéries ainsi que les virus.

Économe en énergie

L’un des principaux atouts de cet appareil innovant est sa faible consommation d’énergie. Il affiche une puissance de 150 watts. À cela s’ajoute le fait qu’il arbore une conception portable. À noter que l’équipe prévoit également de développer des versions plus petites pour un usage personnel ainsi que des modèles adaptés aux grands espaces tels que les usines. Le fonctionnement de l’EVA repose en grande partie sur un cylindre fermé qui contient de l’eau. Le processus de refroidissement de l’air par évaporation fonctionne grâce à des brumisateurs avancés.

Élimine les virus et les bactéries

Le climatiseur comporte aussi un ventilateur d’entrée qui a pour rôle d’aspirer l’air et de le chauffer par l’intermédiaire d’une pompe à chaleur. Ce concept optimise le processus d’évaporation. De plus, l’EVA renferme dans ses entrailles une source de lumière UV ainsi que des filtres spéciaux qui purifient l’air en éliminant les virus et les bactéries. L’air refroidi passe ensuite à travers la jonction froide de la pompe à chaleur avant d’être redistribué. L’existence de ce compartiment favorise également la condensation de l’humidité excédentaire. Fait intéressant, il est possible d’ajouter du parfum pour améliorer l’odeur de l’air froid. Cela fait de cette unité de climatisation un dispositif de refroidissement idéal pour l’intérieur des maisons, les bureaux, etc.

Un système de refroidissement pratique et écologique

À la différence d’un déshumidificateur déshydratant, le refroidisseur par évaporation portable d’Onur Can Bakanoğlu ne nécessite pas de solutions déshydratantes spécifiques. Il a juste besoin d’eau et d’électricité pour fonctionner. En plus de faciliter son utilisation, cette conception réduit considérablement son empreinte carbone, d’autant plus qu’il est économe en énergie. Par conséquent, il pourrait constituer une alternative écologique aux unités de climatisation conventionnelles. Par ailleurs, sa capacité à retenir l’humidité et à purifier l’air est importante dans la mesure où cela contribue à la préservation de la santé des personnes. Cette innovation est présentée au concours James Dyson Award. Que pensez-vous de cette invention ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .