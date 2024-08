Nissan invente une peinture rafraichissante qui réduit de 5 °C la température des habitacles

Le refroidissement passif est un concept qui possède un enjeu de taille en ces temps où les coûts de l’énergie sont en hausse. Cette technique permet aussi de réduire notre empreinte carbone dans la mesure où sa mise en œuvre signifie qu’on n’a pas besoin de recourir à une source d’énergie externe pour produire du froid. La peinture rafraichissante est l’une des solutions les plus sollicitées dans ce domaine. Et il semble que Nissan s’intéresse également à ce type de revêtement. Le constructeur japonais vient effectivement d’annoncer avoir développé une peinture refroidissante pensée pour les voitures. Cette solution innovante a été créée en collaboration avec Radi-Cool, une entreprise malaisienne spécialisée dans les produits de refroidissement par rayonnement.

Des résultats prometteurs

Dans un communiqué, le constructeur nippon affirme que la peinture anti-chaleur peut refroidir les parties externes d’une voiture jusqu’à 12 °C en plein soleil. Son utilisation permettrait aussi de garder l’habitacle d’un véhicule plus frais avec une baisse de température pouvant aller jusqu’à 5 °C. Ces résultats découlent d’un test mené sur un véhicule de service Nissan NV100 à l’aéroport international de Haneda à Tokyo, au Japon. Pour mieux évaluer les effets du revêtement, la firme japonaise a effectué une comparaison avec les températures enregistrées sur une autre voiture garée au même endroit et disposant d’une peinture conventionnelle.

Des métamatériaux spéciaux

Comme la plupart des peintures refroidissantes que nous avons déjà pu découvrir, celle de Nissan contient des métamatériaux capables de mieux réfléchir les rayons solaires. Son efficacité repose en grande partie sur deux particules, dont l’une réfléchit les longueurs d’onde de la lumière dans le proche infrarouge. Cela a pour effet de faire baisser la température au niveau de la résine de la peinture ordinaire.

L’autre particule génère des ondes électromagnétiques qui éloignent la chaleur du véhicule en l’évacuant directement dans l’espace. Bref, en plus de contribuer à la préservation de l’aspect visuelle de la voiture en protégeant la peinture et les éléments sensibles à la lumière ainsi qu’à la chaleur, cette technologie peut aider à dépendre moins de la climatisation, et donc de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Encore des recherches supplémentaires

Certes, il s’agit d’un projet pour le moins prometteur, mais le déploiement de la peinture n’est pas pour demain. Nissan devra encore surmonter plusieurs obstacles avant d’en arriver là. Parmi eux figure l’épaisseur du revêtement qui est de 400 microns, contre environ 20 microns par couche en moyenne pour la peinture automobile existante. Et bien que l’équipe de la marque nippone soit récemment parvenue à réduire ce chiffre à 120 microns, il reste encore un long chemin à parcourir. De plus, pour l’heure, le revêtement ne peut pas avoir de couche de finition, ce qui le rend assez fragile. Nissan poursuit ainsi son travail dans l’objectif de rendre cette solution viable. Plus d’infos : nissannews.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .