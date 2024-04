Timekettle dévoile un nouveau traducteur multi utilisateurs dédié aux réunions, le X1 AI Interpreter Hub

Vous êtes un chef d’entreprise français, et souhaiteriez ouvrir votre activité à l’international ? Vous êtes salarié et votre patron vous a confié une mission en Chine, ou aux États-Unis ? Ou vous êtes inventeur d’un produit génial que vous verriez bien envahir les marchés étrangers ? Problème : vous ne maîtrisez pas les langues étrangères et mettez donc des barrières à une potentielle évolution personnelle, ou à la commercialisation de votre invention. J’ai peut-être une solution à vous proposer : le traducteur Timekettle X1 AI Interpreter Hub. Cet appareil est un traducteur en temps réel des discours de vos interlocuteurs dans la langue que vous maîtrisez. Ce nouvel outil de traduction proposé par Timekettle va vous changer la vie. Actuellement vendu 669,40 € sur le site officiel Timekettle ou au prix de 699,99 € sur Amazon, il va devenir votre allié du quotidien. Alors, je vous le présente.

Comment est né le Timekettle X1 AI Interpreter Hub ?

Timekettle est une entreprise spécialisée dans le développement de technologies de traduction innovantes. Elle se distingue notamment par la conception de produits matériels et logiciels qui facilitent la communication multilingue en temps réel. Grâce à des appareils tels que l’AI Interpreter Hub et des écouteurs traducteurs, Timekettle procure des solutions pratiques pour surmonter les barrières linguistiques dans divers contextes. Des contextes qui peuvent être des réunions d’affaires, de voyages ou de conversations quotidiennes. L’entreprise se positionne comme un leader dans le domaine de la traduction assistée par l’intelligence artificielle. Au fil des années, l’entreprise utilise les retours d’expérience des utilisateurs pour améliorer les nouveaux produits. Ce fut, par exemple, le cas avec les écouteurs traducteurs WT2 Plus et WT2 Edge qui proposent une nouvelle manière de communiquer. Intégrer l’IA dans ce type d’appareil demande un travail phénoménal en R&D pour parvenir au lancement du X1 Interpreter Hub. Je vais vous le présenter en détail, mais sachez que ce nouveau traducteur dépasse toutes les attentes en la matière.

Le Timekettle X1 AI Interpreter Hub pour quelles situations ?

Cet hub traducteur de langue se destine plus particulièrement aux réunions d’affaires, ou aux visioconférences avec des interlocuteurs conversant dans une langue que nous ne comprenons pas. Au regard de ces capacités, ce dispositif d’interprétation simultanée se classe dans une catégorie largement supérieure à ses concurrents. Bien sûr, il peut aussi être utilisé pour discuter avec des amis lointains, ou en voyage, néanmoins il est plus adapté à un environnement professionnel. Pour les voyages ou les besoins personnels, les écouteurs traducteurs de la marque sont bien plus adaptés. Sur le marché des traducteurs de langue, il est le premier Hub d’interprétation AI et il va redéfinir votre expérience de traduction. Plus d’applications, plus de téléchargements, vous posez le Timekettle X1 sur la table, et vous le laissez effectuer son travail. Entrons maintenant dans des détails un peu plus techniques.

Les détails plus techniques du Timekettle X1

Le X1 Interpreter Hub représente une innovation majeure dans le domaine de l’interprétation simultanée multilingue, proposant une solution complète pour les réunions d’affaires en ligne et hors ligne. Pour ce faire, il se dote de la technologie de pointe HybridComm 3.0, et établit de nouveaux standards en matière d’excellence en traduction. Ce dispositif révolutionnaire combine la sophistication technologique avec la praticité d’un terminal indépendant. En activant simplement le X1, les participants peuvent profiter d’une traduction instantanée et d’une connexion sans effort, facilitant ainsi les échanges entre les participants. Grâce à son algorithme de réduction du bruit vectoriel breveté, le X1 assure une qualité audio impeccable même dans des environnements bruyants. D’ailleurs, le X1 Interpreter Hub est le premier produit de traduction de Timekettle à prendre en charge les appels vocaux sans nécessiter l’installation d’applications. Une aubaine aussi pour les familles dispersées à travers le monde, et qui souhaitent rester en contact. De toute petite taille, vous pouvez le glisser dans votre porte-documents, ou dans le fond d’une valise. Il sera toujours prêt à vous aider même à l’autre bout du monde, puisqu’il est capable de traduire 40 langues et 93 accents différents. De plus, dans une même conversation, il peut traduire cinq langues en simultanée, dans votre langue maternelle.

Quelles sont les modes de traduction proposés par le Timekettle X1 ?

Pour répondre à tous vos besoins, le Timekettle X1 vous propose cinq modes de traduction :

Mode « One-on-One » en appuyant une seule fois sur le bouton afin de partager les écouteurs pour commencer à communiquer. Les conversations seront alors traduites en temps réel, de la manière la plus naturelle possible, dans votre langue.

Mode « Listen & Play » en portant vos écouteurs dans vos oreilles et en laissant le microphone « parler » à votre place. Cette fonction s’avère très utile pour des conversations rapides, ou lors de formations professionnelles, par exemple.

Mode « Ask & Go » vous permet d’un simple clic de transformer le X1 en traducteur de poche, pratique pour les conversations entre amis, entre autres.

Mode « Voice Call » est peut-être le plus étonnant. Vous composez le numéro de téléphone unique à six chiffres du X1 pour bénéficier d’une communication à distance fluide, avec une interprétation simultanée intégrée. Entendez les voix naturelles des interlocuteurs en plus du discours traduit, créant ainsi une expérience de communication immersive. Parfait pour maintenir des liens étroits avec les clients, les collègues et les proches. Timekettle rappelle, en revanche, que ce mode nécessite 2 PCS X1 interpreter hubs pour établir un appel vocal dans différentes langues.

Mode Multi-Person permet de créer une conférence et de traduire jusqu’à 5 langues en temps réel, avec un maximum de 20 participants. Il est également possible de rejoindre une réunion à distance grâce à un code donné. Ce mode nécessite par ailleurs au moins 2 PCS X1 interpreter hubs pour établir une conférence dans différentes langues.

Toutes les caractéristiques techniques du Timekettle X1 Interpreter Hub

CPU : processeur 12 nm

Ram : 3G

Rom : 32G

Stockage de la batterie : 3 200 mAh

Adaptateur : 5 V / 2A

Port de charge : type-C

Taille de l’écran : 3,4 pouces

Exigence de réseau : Wi-Fi

Microphones : double

Durée de vie de la batterie par charge : 12 h

Temps de veille continu : 168 h

Annulation du bruit : VNC

Détection d’activité vocale

Détection de voix récurrente

Dimension : 12,8 × 4,49 × 299,72 cm

Poids net : 198,44 gr

Le Timekettle X1 Interpreter Hub est vendu au prix de 669,40 €. Il est disponible sur le site officiel Timekettle ou au prix de 699,99 € sur Amazon. Si vous voyagez beaucoup, mais n’êtes pas à l’aise avec les langues étrangères, le X1 de Timekettle vous sortira de toutes les situations, même des plus incongrues.