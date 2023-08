Acapy AI, le compagnon polyvalent boosté à l’intelligence artificielle pour toutes vos rédactions, idées et traductions

Vous travaillez dans le domaine de la communication ou de la prospection et vous avez assez d’écrire toujours les mêmes phrases, de fournir des contenus semblables à vos clients ? Et, si une application intelligente pouvait vous aider à améliorer certains points de votre communication ou de votre créativité. Il existe une application d’intelligence artificielle qui va peut-être devenir votre meilleure alliée pour augmenter votre productivité, et par ailleurs pour améliorer votre créativité. Elle va aussi vous permettre de communiquer autrement, avec des courriels plus clairs, plus agréables à lire, etc. Son nom : Acapy AI.

Acapy AI qu’est-ce que c’est ?

Cette application intelligente s’adresse à toutes celles et ceux qui exercent une profession autour de la communication, des réseaux sociaux ou de la rédaction. Lorsque que l’on travaille dans ce domaine, le manque d’inspiration peut parfois ruiner votre journée. Eh oui, comme un auteur, il y a des jours, où la « page blanche » se présente sans crier gare, il faut alors agiter ses neurones pour parvenir à produire une publication, un article ou une offre commerciale.

« ACAPI AI vise à faciliter ou améliorer la vie des utilisateurs en leur fournissant des informations et des ressources sur l’IA, ainsi qu’en leur permettant d’interagir avec l’IA de manière plus interactive et engageante. Les utilisateurs peuvent utiliser ACAPY AI pour découvrir les dernières avancées en matière d’IA, apprendre à utiliser l’IA dans différents domaines, et poser des questions sur l’IA à des experts. », nous explique Yves BOYOM, fondateur d’Acapy.Ai.

Acapy AI se propose de vous aider à pallier ce manque d’inspiration, en proposant notamment des contenus originaux, des mails plus concis, etc. Mais, ce n’est pas tout, l’application corrige, traduit et vous suggérera même quelques améliorations de tournures ou de grammaire pour vos écrits. Ses fonctionnalités sont nombreuses, et le mieux est peut-être de les passer en revue. « J’ai toujours été fasciné par l’intelligence artificielle. Je me suis demandé comment elle pourrait être utilisée pour améliorer la vie des gens. J’ai eu l’idée d’une application qui pourrait aider les gens à être plus productifs, plus communicatifs et plus créatifs. J’ai appelé cette application Acapy AI. », précise l’inventeur.

Acapy Ai, votre alliée créative

Quoi de plus désagréable que de lire un texte, ou un article reprenant toujours les mêmes mots, ou les mêmes expressions. Avez-vous remarqué que certains mots comme « souvent » ou « également » reviennent fréquemment dans les écrits ? Grâce à son puissant moteur de génération de contenus, Acapy Ai va vous permettre de diversifier vos écrits, de vous suggérer des idées de remplacements de mots, ou de phrases. Et, si vous manquez vraiment d’inspiration, l’application pourra aussi vous proposer un texte pour une occasion spéciale, un poème pour la fête des Mères, des Pères ou un anniversaire par exemple. Rien ne vous obligera évidemment à copier les écrits générés par Acapy AI, mais vous pourrez largement vous en inspirer et gagner du temps sans vous triturer les méninges !

Les fautes d’orthographe, insupportables pour les lecteurs !

Nous ne sommes pas infaillibles, et bien sûr, il arrive à tout le monde de faire quelques fautes d’orthographe, de conjugaison ou de grammaire. La langue de Molière est si complexe, que personne n’est à l’abri d’une faute, ou d’une coquille. En revanche, côté lecteurs, il est très désagréable de lire un texte truffé de fautes en tous genres. Quant aux recruteurs, ils sont nombreux à ne pas lire un CV quand celui-ci regorge de fautes d’orthographe. Là encore, Acapy AI va pouvoir vous aider à améliorer votre niveau en langue française. Ainsi, elle va corriger vos fautes grâce à un vérificateur avancé d’orthographe et de grammaire, et par ailleurs vous proposer des tournures plus adaptées. En d’autres termes, elle vous garantit un mail, un rapport de stage, un mémoire ou un article de presse, sans fautes. Et, un texte sans fautes, est bien plus agréable à lire pour les destinataires, c’est une évidence.

La personnalisation, l’une des clés de votre réussite ?

Chaque jour, nous recevons des centaines de mails publicitaires, de newsletters, ou de mails de prospection. Mais, qui les lit vraiment ? Vous remarquerez sans doute, que les mails envoyés se ressemblent beaucoup, et qu’ils ne sont pas très engageants. Pour toucher le public, ou une clientèle, le secret tient peut-être dans la personnalisation, et dans ce qui va accrocher l’œil du lecteur. Acapy AI peut aussi vous aider dans cette tâche en vous offrant la possibilité de produire des contenus créatifs, originaux, colorés et personnalisés. L’idée étant, bien entendu, que votre contenu se démarque des centaines de mails reçus, et qu’il accroche vos lecteurs, futurs clients peut-être.

Les langues étrangères : un problème pour beaucoup !

Notre langue française est peut-être parmi les plus belles du monde, chargée de nuances, de synonymes, et de nombreux jeux de mots. Mais, elle est aussi parmi les plus difficiles, peut-être la raison pour laquelle nous ne sommes pas très forts avec les langues étrangères ! Nous sommes nombreux à recourir à un traducteur lorsqu’un texte en anglais, en espagnol ou en mandarin se présente à nous. Et, traduire les langues étrangères, c’est une autre des fonctionnalités d’Acapy AI ! En effet, l’application intègre un traducteur intégré qui va vous autoriser la traduction en diverses langues et favoriser votre communication avec des interlocuteurs du monde entier.

Acapy AI, une application universelle

Que vous soyez professionnels, étudiants ou particuliers, vous pouvez avoir besoin, un jour, de cette application. Bien pensée, elle s’adresse à tout le monde et se veut très aisée à utiliser, et très intuitive, aucune connaissance particulière est nécessaire pour l’utiliser. Avec elle, vous pourrez améliorer votre niveau de langue française, rencontrer de nouvelles personnes sans barrières linguistiques, et produire des contenus plus attractifs, et aussi plus ciblés.

Pourquoi utiliser une application d’Intelligence Artificielle ?

Certains seront peut-être réfractaires à l’idée d’utiliser ce type d’application, pensant que leurs écrits seront dénaturés, ou artificiels. Or, il faut garder en tête qu’Acapy AI n’a aucunement l’intention de vous remplacer, mais de vous aider au quotidien. Utiliser une application telle qu’Acapy AI, c’est d’abord corriger vos erreurs, et c’est d’une importance capitale pour que vos écrits soient considérés par un client, ou un recruteur. L’application peut aussi être un formidable apprenant pour celles et ceux dont le niveau d’orthographe est plutôt élémentaire. En effet, puisqu’elle suggère de nouveaux mots ou de nouvelles expressions, l’auteur va les enregistrer et pourra les réutiliser dans ces futurs écrits.

« Je suis passionné par l’intelligence artificielle et je suis convaincu qu’elle a le potentiel de révolutionner de nombreux aspects de notre vie. Cependant, je pense que l’IA est encore trop complexe et inaccessible pour la plupart des gens. J’ai créé ACAPY AI pour rendre l’IA plus accessible et plus conviviale pour tous via son smartphone ou sur tablette. », conclut Yves BOYOM.

En améliorant la lisibilité pour vos lecteurs, vous améliorez aussi votre niveau de langue, sans dictionnaire, et de manière totalement naturelle. Enfin, ce type d’application va vous faire gagner un temps précieux ! Quelle que soit la nature de votre texte, et sa longueur, l’utilisation d’Acapy AI vous permettra en quelques secondes de scanner votre texte, et évidemment de corriger toutes vos erreurs. Ne soyez pas réfractaires à ce type d’application qui utilise des technologies innovantes, il faut vivre avec son temps, paraît-il, et ces applications font désormais partie intégrante de nos quotidiens. Elles ne se substituent pas à un auteur, mais apportent une aide précieuse pour des écrits créatifs, percutants et lisibles en toutes circonstances. L’appliacation est disponible sur Android et iOS.

