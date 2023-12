Klarstein, un étonnant radiateur à infrarouge intégré dans un tableau mural

Vous en avez assez de vos radiateurs laids qui plombent votre décoration intérieure ? Le saviez-vous qu’il existait des radiateurs d’appoint décoratifs, qui ne sont autres que des tableaux muraux qui cachent des radiateurs à infrarouges ? Le spécialiste de ce type de chauffage d’appoint est probablement Klarstein, une marque allemande à la pointe de l’innovation. Les radiateurs infrarouges décoratifs se déclinent en plusieurs modèles et existent sous plusieurs puissances pour répondre à vos besoins de chauffage d’appoint. Attention, ils ne sont pas destinés à remplacer votre chauffage central, mais plutôt à apporter une touche décorative « utile » dans votre intérieur. Découverte des tableaux radiateurs décoratifs, vendus de 130 à 200 €, le choix est large.

Le radiateur tableau infrarouge « Fleurs d’Amandier » Klarstein 700 W

Le radiateur Klarstein, en couleur Fleurs d’amandier, se distingue par sa caractéristique spéciale « Easy to use », une méthode de chauffage par convection, une sortie de chaleur de 700 W et une tension de 220 V. Avec ses dimensions de 5P × 120 l × 60 H cm et son poids de 8 200 g, il allie design, praticité et performance. Découvrez le Klarstein Radiateur Infrarouge Mural Intelligent, un chauffage d’intérieur révolutionnaire qui associe une technologie de pointe à un design élégant. De plus, grâce à son application mobile intuitive, contrôlez votre chauffage à distance via Wi-Fi et choisissez d’augmenter ou de baisser la température d’une pièce selon vos besoins.

Les radiateurs électriques muraux à infrarouge sont parmi les plus efficaces en matière de convertisseur d’énergie. En effet, ils ont la capacité de convertir environ 98 % de l’énergie en chaleur. De plus, ils ne dégagent aucune odeur et sont particulièrement adaptés aux personnes allergiques. Enfin, tous les radiateurs « tableaux » Klarstein affichent une protection IP44, une étanchéité à l’eau et à la poussière, des qualités requises pour fonctionner dans une pièce d’eau. Le radiateur fleur d’amandier est vendu au prix de 148,99 € sur Amazon. Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10 % en cochant la case sur la fiche produit, et avant de mettre le radiateur dans votre panier d’achat.

Son atout : enfin un radiateur décoratif !

Le principal atout de ce radiateur qui fonctionne comme un radiateur classique, c’est son design ! Sa face avant représente divers paysages, ce qui le rend esthétique en plus d’être efficace. De plus, il dispose d’une protection IP44 contre l’eau et la poussière, ce qui en fait le parfait chauffage d’appoint pour la salle de bains, par exemple ! Il en sera terminé des radiateurs élémentaires, blancs, qui prennent la moindre poussière. Avec ces radiateurs, vous allierez l’utilité et l’esthétisme, en l’accrochant au mur comme vous le feriez avec un tableau de maître ou presque. Rappelons qu’un radiateur de 700 watts, utilisé trois heures chaque jour, consommera environ 2,1 kWh selon la formule suivante : Consommation d’énergie (kWh) = Puissance du radiateur (en watts) / 1 000 × Temps d’utilisation (en heures). Soit dans notre cas d’un radiateur de 700 W : (700/1000) x 3 = 2,1 kWh, soit 0,48 € environ pour trois heures (prix du kWh : 0.2276 € / kWh en option BASE chez EDF).

Comment fonctionne un radiateur infrarouge ?

Un radiateur infrarouge fonctionne en envoyant des ondes spéciales qui réchauffent les objets autour. Ces ondes ressemblent à des câlins invisibles qui font chauffer les objets. Quand les choses sont chaudes, elles envoient de la chaleur dans la pièce. Les radiateurs infrarouges sont généralement très économiques et chauffent très rapidement la pièce concernée. On les utilise souvent pour chauffer des pièces annexes (salle de bain, chambre) ou comme chauffage d’appoint pour ajouter de la chaleur à d’autres systèmes de chauffage ou économiser sur la facture de gaz par exemple. Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Klarstein Radiateur Infrarouge Mural Intelligent, Chauffage Infrarouge 700W, Panneau Chauffant Infrarouge, APP Mobile, Radiateur Electrique Extra Plat, Salle de Bain, Sans CO2, Faible Conso d'Energie L'APPLICATION MOBILE VOUS PERMET DE LE CONTRÔLER A DISTANCE : L'application vous permet de régler la température de ce chauffage infrarouge mural avec votre téléphone via WiFI. Vous pouvez... Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez