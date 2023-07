Décoration : optez pour une chambre « nature » pour un havre de zénitude

Vous aurez peut-être la chance de passer vos vacances dans un gîte, un mobil-home, ou un hôtel qui s’inspire de la Nature pour sa décoration. Et, lors de votre retour, vous retrouverez votre chambre à la décoration qui laissera quelque peu à désirer. La décoration inspirée de la Nature ne s’improvise pas ! Mais quelles matières privilégier ? Quels objets de décoration peuvent entrer dans une décoration nature ? Et, comment choisir la pièce maîtresse de votre chambre, le lit, et le rendre confortable, apaisant et accueillant. On va tout vous expliquer.

L’élément central : le lit et sa décoration

Lorsque l’on refait la décoration d’une chambre, le lit reste bien en place et ne fait pas partie des éléments que l’on change régulièrement. De plus, c’est tout de même un élément relativement cher, et s’il est de bonne qualité, il vaut mieux le conserver. En revanche, pour gagner en confort et en zen attitude, vous pouvez, par exemple, acheter un surmatelas mémoire de forme. Cette option, moins couteuse que le remplacement d’un matelas complet, vous autorisera des nuits confortables, et plus apaisantes. En effet, un surmatelas à mémoire de forme permet de s’adapter à votre morphologie évidemment, et par ailleurs à vos mouvements nocturnes, et ils sont nombreux !

Ce type de surmatelas permet de réduire les points de pression et aider à soulager les douleurs musculaires et articulaires. Et, puisqu’il est à mémoire de forme, votre poids est réparti de manière uniforme sur toute la surface, cela évite les creux dans le dos, ou les mauvaises positions. Quant aux coloris de votre linge de lit, il faudra opter pour des tons neutres, comme du beige, du bleu ciel, ou de vert pastel. Dans une déco nature, il faut absolument oublier les couleurs vives, c’est absolument contraire au principe du Feng Shui.

Quel mobilier choisir dans une chambre à la décoration « Nature » ?

L’idée étant de créer un endroit apaisant, dans lequel nous aurons plaisir à nous retrouver, pour dormir, mais également pour lire, ou regarder une série. Les meubles se doivent donc d’être aussi en matières naturelles, et le choix est large. On peut opter pour le bois clair, le rotin, ou encore les meubles en bambou, très en vogue actuellement. Ces meubles pourront accueillir quelques coussins de couleurs claires, des plaids en coton, ou en lin ou encore une belle couverture de laine pour vous y blottir lors des froides nuits hivernales !

Quels éléments choisir pour la décoration ?

Là encore le choix est large, mais il faudra éviter les décorations aux couleurs trop vives, ou à l’aspect trop industriel. Vous pouvez, par exemple, intégrer des tableaux représentants la campagne, la mer, ou la montagne, des galets, ou une plage de sable blanc. Pour les rideaux, le lin ou le coton s’imposent, et ils pourront être plus colorés, tout en restant dans l’esprit nature, afin de trancher avec la clarté des autres objets décoratifs. Vous pouvez aussi intégrer quelques plantes d’intérieur comme un bonsaï, un petit bambou, ou encore des orchidées pourquoi pas ? Quant à l’éclairage et c’est une évidence, il faudra le choisir doux, à LED, avec des tons plutôt chauds, afin d’apporter un éclairage tamisé. L’idéal étant de choisir des luminaires à intensité variable que vous pourrez donc régler à votre convenance. Enfin, une chambre inspirée de la nature, se veut, généralement, assez minimaliste, vous éviterez en conséquence les bibliothèques remplies de bibelots en tous genres, et la multiplication des tableaux ou des photos de famille sur les murs.