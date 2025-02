En France, nous sommes 7,5 millions de foyers à avoir choisi le bois pour nous chauffer selon l’ADEME. Mais, parmi ces utilisateurs de bois, on trouve près de 2 millions qui choisissent le pellet de bois, selon l’association Propellet. Ce combustible séduit de plus en plus, par son côté écologique, économique et pratique. Mais, pour en tirer le meilleur parti, un détail absolument essentiel et parfois méconnu, ne doit pas être négligé : il faut impérativement tamiser les pellets avant de les utiliser. Pourquoi ? Cela permet d’éviter bien des désagréments, notamment l’encrassement du poêle et la présence de poussières nocives. C’est pourquoi j’ai récemment investi dans la pelle à granulés EDA, et franchement, je ne regrette pas mon achat ! Avec son prix réduit à 7,99 €* au lieu de 14,90 € (soit une belle réduction de 46 %), c’était une occasion en or de préserver mon poêle à pellets ! Découverte.

Pourquoi est-il essentiel de tamiser les pellets de bois ?

On pourrait croire que les pellets sont parfaitement propres lorsqu’on les achète, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Ils contiennent souvent une quantité non négligeable de poussière de bois, issue du fait qu’ils s’entrechoquent lors du transport, par exemple. Cette poussière, si elle est directement introduite dans le poêle, peut avoir plusieurs effets indésirables. D’abord, elle encrasse le brûleur et réduit l’efficacité du chauffage. Ensuite, elle peut obstruer certaines parties du poêle et, à terme, entraîner des pannes coûteuses. Enfin, pour les personnes sensibles ou allergiques, ces fines particules peuvent irriter les voies respiratoires et rendre l’air intérieur moins sain.

Le tamisage avec une pelle : plus pratique

Il existe différentes méthodes pour tamiser les pellets, mais beaucoup sont fastidieuses. Certains utilisent des passoires ou des seaux percés, mais cela peut vite devenir contraignant et salissant. C’est là que la pelle à granulés avec tamis intégré fait toute la différence. Plus besoin de bricoler un système de filtration maison : il suffit de verser les pellets dans la pelle, et elle se charge du reste. Grâce à son système breveté, les poussières sont séparées automatiquement et récupérées dans un compartiment prévu à cet effet. Simple, rapide et efficace !

Présentation et utilisation de la pelle EDA

Parlons un peu de cette fameuse pelle à granulés EDA qui a changé ma routine hivernale. Tout d’abord, elle est légère et compacte avec des dimensions de 19,3 × 16,5 × 21,9 cm, ce qui la rend facile à manier. Son réservoir de 2,4 litres permet de contenir jusqu’à 1,5 kg de pellets, parfait pour charger son poêle en une seule fois. Fabriquée en plastique recyclé, elle s’inscrit dans une démarche écoresponsable tout en étant robuste. Son système de tamis breveté retient les poussières de bois et facilite leur évacuation grâce à un couvercle rabattable. Le petit plus ? Elle est fabriquée en France, dans la Plastics Vallée de l’Ain, gage de qualité et de savoir-faire local.

Si vous n’avez pas encore adopté une solution pratique pour éliminer la poussière de vos granulés, cette pelle à granulés EDA pourrait bien vous simplifier la vie pour seulement 7,99 €* au lieu de 14,90 €, Alors, convaincu(e) ? Et vous ? Comment gérez-vous la poussière de vos pellets ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

EDA - Pelle à Granulés Jura Montania XL 2,4 litres - pour 1,5 kg de Pellets - Noir, 19,3 x 16,5 x 21,9 cm PRATIQUE et LEGERE : pouvant contenir jusqu'à 1,5 kg de pellets (2,4 litres), la pelle à granulés Jura Montania XL vous permet de charger votre poêle à granules de façon rapide et efficace. PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 9 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.