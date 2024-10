Voici 3 inventions simples et efficaces pour réduire votre consommation d’eau de 60 % à la maison

En automne et en hiver, nous parlons majoritairement d’économies à réaliser sur l’électricité, car nous rallumons nos systèmes de chauffage. Mais, il existe un autre poste essentiel dans la maison, la consommation d’eau, qu’il faudrait économiser toute l’année, et pas seulement en été. « En 2020, un Français consommait en moyenne 149 litres d’eau potable par jour, soit une consommation domestique moyenne d’environ 54 m³ par habitant par an », selon notre-environnement.gouv.fr. Le prix moyen du mètre cube d’eau étant de 4,34 € (en moyenne), cela représente un peu moins de 1 000 € pour un foyer de quatre personnes. Cette eau « potable » est chère, mais elle aussi précieuse et se raréfie ! Il existe quelques moyens simples à mettre en place pour ne plus la gaspiller. Quels sont ces moyens, et quelles économies peuvent-ils vous aider à réaliser ? Je fais, pour vous, le tour de la question.

Le mousseur de robinet

Ces petits accessoires vendus à très bas prix, voire offerts par vos fournisseurs d’eau, ou vos communes, sont de véritables petits trésors. Un robinet standard dispose d’un débit de 12 litres par minute. En l’équipant d’un mousseur de robinet, le débit passe à 5 litres par minute sans modifier la pression de l’eau, soit une économie de 60 % ! Concrètement, lorsque l’eau passe à travers le mousseur, elle traverse plusieurs petites grilles ou filtres qui permettent de piéger l’air. L’eau et l’air se mélangent alors, ce qui produit un jet mousseux et aéré. Aucune différence en termes de pression, mais 60 % d’eau économisée à chaque ouverture ! Vous trouverez ces petits mousseurs à eau chez Castorama, Brico Dépôt ou sur Amazon.

Les toilettes économiques

Sans changer vos toilettes, il existe plusieurs astuces pour réduire la consommation de votre chasse d’eau. Une chasse d’eau lambda consomme 9 litres d’eau à chaque tirage. En installant un système de chasse d’eau à double débit, vous pouvez choisir 3 litres pour la petite commission, et 6 litres pour la grosse ! C’est quand même trois litres de moins à chaque passage, faites le calcul sur une année, vous constaterez les économies. Vous pouvez aussi installer un sac spécial dans le réservoir de la chasse d’eau pour utiliser moins d’eau. Vous pouvez aussi utiliser une bouteille remplie de sable, une brique, ou tout objet lourd et résistant à l’immersion pour économiser sur la chasse d’eau.

Les douchettes économiques

L’un des premiers à avoir imaginé ces douchettes écologiques, c’est probablement, Hydrao, et nous vous en avons parlé à plusieurs reprises. Je l’avais même testé dans cet article de 2018, et depuis, j’utilise toujours la même marque, même si je suis passée au modèle Ciel de Pluie, que je vous présentais ici, car j’ai changé mon dispositif. Les douchettes économiques fonctionnent sur le même principe que le mousseur, réduisant le débit de 14 litres par minutes à 6 litres par minutes, soit une nouvelle économie de 60 %. De plus, elles indiquent aussi le « temps de douche » économique par différentes couleurs, allant du vert au rouge.

Quand le rouge s'affiche, il est temps de couper l'eau, vous avez dépassé le temps imparti pour une douche économique. J'estime cela plutôt pratique, car on est si bien sous une douche chaude que l'on peut ne pas voir passer le temps. La LED rouge signe la fin de la récréation ! Les douchettes Hydrao sont disponibles sur Amazon, chez Castorama, ou chez Cdiscount.

