Skylight, l’invention d’un plafonnier solaire qui produit de l’eau potable, un éclairage et de l’électricité

L’accès à l’eau potable est un vaste sujet qui touche les populations les plus pauvres du monde. Quand il nous suffit de tourner une vanne de robinet pour voir jaillir l’eau potable, certains ne peuvent même pas en bénéficier. Avoir accès à l’eau potable, c’est disposer d’une source à moins d’un kilomètre et fournir au moins 20 litres d’eau par jour pour chaque enfant, selon l’UNICEF. Un objectif pour cette organisation, qui n’est pas atteint en 2024. En effet, toujours selon l’UNICEF, « 4 000 enfants meurent chaque jour de maladies liées au manque d’eau potable et à des conditions sanitaires déplorables ». Pourtant, une invention datant de 2021 pourrait répondre à une partie des besoins, dans les endroits bordés par une mer ou un océan. Et, on ignore pourquoi l’invention d’Henry Glogau, la « Solar Desalination Skylight », n’a pas eu plus de succès en trois ans d’existence. Quelle est cette invention géniale ? Je vais tout vous expliquer.

Une invention essentielle, mais qui reste intimiste

Henry Glogau est un designer néo-zélandais qui a inventé un système domestique, qui permet de transformer l’eau salée en eau potable grâce à l’énergie solaire. En 2021 déjà, cet article présentait la toute nouvelle invention. Puis, en 2022, nous revenions sur cette « lampe désalinisatrice » qui nous semblait essentielle. Enfin, l’année dernière, alors que la canicule nous conduisait à nous hydrater, nous revenions sur cette invention, espérant peut-être lui redonner un coup de boost, elle nous parait, si intelligente ! Henry Glogau a imaginé, pour une communauté du littoral chilien, une lampe solaire, capable d’apporter un point d’eau potable dans les maisons.

Une invention pour les plus défavorisés

Le Chili est l’un des pays touchés par le manque d’eau potable. C’est donc en partant de ce constat, qu’Henry Glogau, a imaginé une lampe qui pourrait répondre à ce besoin. L’architecte designer travaille au sein de l’unité d’innovation de 3XN à Copenhague, au Danemark, qui collabore avec l’ONG chilienne TECHO. Le projet était en conséquence d’imaginer un objet spécifique pouvant répondre aux besoins en eau potable de la communauté de Mejillones. Le pouvoir de cette lampe, baptisée la « Solar Desalination Skylight », est de récupérer l’eau de mer, pour la désaliniser grâce à la lumière du soleil. Un procédé génial que je vous explique immédiatement.

Un fonctionnement très innovant

Installée au plafond, la lampe utilise des ampoules LED pour fonctionner. L’eau salée est aspirée par un tube et circule ensuite à travers des canaux biomimétiques qui imitent les nervures des feuilles. Ce processus favorise l’évaporation de l’eau, permettant ainsi de séparer le sel. L’eau purifiée peut ensuite être collectée via un robinet et consommée. Les ampoules sont alimentées simultanément par des panneaux solaires et par des batteries qui utilisent la saumure produite par l’évaporation de l’eau de mer. Actuellement, ce système est capable de produire 440 ml d’eau potable par jour. La « Solar Desalination Skylight » ne se contente pas d’émettre une lumière naturelle diffuse, elle utilise l’énergie solaire et les résidus salins du processus de dessalement pour transformer l’eau de mer en eau potable.

Ce dispositif est à la fois économique et respectueux de l'environnement. Les bénéficiaires profitent ainsi de deux énergies naturelles et inépuisables pour se fournir en eau potable : le soleil et l'eau de mer ! En savoir plus sur ce projet génial ? Rendez-vous sur le site officiel de l'architecte : henryglogau.com.