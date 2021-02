Une invention géniale qui fournit de la lumière et de l’eau potable presque gratuitement à ceux qui en manquent

Dans notre pays, et comme dans tous les pays industrialisés, avoir de l’eau potable se résume à ouvrir un robinet… Mais ce n’est évidemment pas le cas dans certains pays plus défavorisés. Selon un rapport de l’OMS et de l’UNICEF, une personne sur 3 n’a pas accès à l’eau potable dans le monde !

Pour tenter de contrer cette inégalité, un néozélandais, Henry Glogau invente un dispositif qui fournit de l’eau potable et de la lumière en utilisant des sources d’énergies gratuites. L’invention d’Henry Glogau est lauréate du Lexus Design Awards 2021… On ne sait pas s’il gagnera mais son invention mérite d’être connue… et reconnue !

Concrètement, la solution d’Henry Glogau consiste en une lucarne qui s’accroche au plafond avec à l’intérieur un système de dessalement solaire. La lucarne utilise l’énergie solaire pour éclairer les maisons la nuit et transformer l’eau salée en eau potable.

Côté fonctionnement, la lucarne fonctionne grâce à l’évaporation de l’eau de mer provoquée par l’énergie solaire. L’eau de mer arrive dans une lucarne en forme de cuvette via un tuyau situé dans un puits à proximité. L’énergie solaire est alors utilisée pour distiller l’eau salée. Le puits de lumière comporte lui, un robinet pour en extraire l’eau distillée donc potable. Quant à la lumière, c’est la saumure résiduelle de purification de l’eau qui est utilisée pour générer une charge électrique.

Ce dispositif relativement simple est déjà expérimenté dans la ville d’Antofagasta, au Chili et connaît un joli succès. Le dispositif est peu couteux, utilise des énergies propres et apporte l’eau potable dans des endroits qui en sont dépourvus… Une invention qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes dans le monde… On lui souhaite tout le succès qu’elle mérite cette petite lucarne !