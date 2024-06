8 inconvénients méconnus des adoucisseurs d’eau que les vendeurs se gardent bien de vous indiquer

Les régions françaises ne sont pas sur un pied d’égalité en termes de dureté de l’eau. Le site durete-eau.fr, recense même la dureté de l’eau en fonction de chaque commune. Une eau dure est très chargée en calcaire, et au contraire, une eau douce comporte très peu de calcaire. L’eau dure peut entraîner quelques désagréments, notamment au niveau des systèmes de chauffage, ou des appareils ménagers qui utilisent de l’eau du robinet. Eau dure, voire très dure, signifie présence de calcaire à plus ou moins grande échelle. Lorsque l’on cherche à réduire la présence de calcaire, on se tourne, assez logiquement, vers un adoucisseur d’eau. Néanmoins, et contrairement à ce que les vendeurs nous expliquent, les adoucisseurs d’eau n’ont pas que des avantages. Ils ont aussi quelques inconvénients qu’il vaut mieux connaître avant l’achat. Décryptage.

Le fonctionnement d’un adoucisseur d’eau

Pour comprendre les inconvénients d’un adoucisseur d’eau, il faut, avant tout, connaître son fonctionnement. Un adoucisseur d’eau est donc conçu pour rendre l’eau du robinet « moins dure » et en conséquence moins chargée en calcaire. Pour ce faire, l’eau dure arrive du réseau et passe dans une cuve en remplie de petites perles de résine. Ces perles sont chargées de sodium (sel) ou de potassium. Lorsque l’eau passe à travers ces perles de résine, un processus appelé « échange d’ions » se produit. Les ions de calcium et de magnésium dans l’eau dure s’attachent aux perles de résine, et en échange, les ions de sodium ou de potassium sont libérés dans l’eau. L’eau douce ressort ainsi de votre robinet. Voici les quelques inconvénients à connaître avant de dépenser des sommes parfois folles dans un adoucisseur d’eau !

1 : augmentation de la teneur en sel (sodium)

Comme je vous l’ai expliqué, les ions de calcium et de magnésium sont échangés par des ions de sodium et de potassium. L’eau adoucie sera donc plus chargée en sodium, ce qui peut poser quelques problèmes aux personnes suivant un régime « sans sel » par exemple. La teneur en sodium reste raisonnable évidemment et convient à la majorité. Cependant, ce petit inconvénient est à considérer notamment si vous êtes traités contre l’hypertension.

2 : le coût de l’adoucisseur d’eau

L’adoucisseur d’eau n’est pas un « petit » investissement et il nécessite un entretien régulier, l’achat de sel, et une surveillance continue. Comptez de 1 000 à 2 000 € en moyenne, pour un adoucisseur d’eau de qualité. L’achat de sel revient approximativement à 10 € par mois pour un sac de 25 kilos, et la maintenance est de 60 € par an. Le budget annuel est donc important et le retour sur investissement n’est pas réellement possible.

3 : l’impact environnemental

Puisque vous utilisez du sel pour adoucir votre eau dure, l’eau rejetée dans les toilettes, dans la douche, ou dans l’évier, est plus « chargée » en sel que l’eau originelle. C’est d’une logique implacable ! La surcharge de sel arrivant dans les stations d’épuration peut affecter les installations et les écosystèmes locaux. De plus, les eaux adoucies, chargées en sel, sont déconseillés si vous disposez d’une fosse septique. Il existe des systèmes qui proposent une régénération de l’eau adoucie, un rinçage, mais cela occasionne une consommation d’eau de 4 % supplémentaire.

4 : l’eau douce ne peut pas être utilisée pour l’arrosage

L’eau adoucie, en raison de sa teneur élevée en sodium, n’est pas idéale pour l’arrosage des plantes ou des jardins. Le sodium peut s’accumuler dans le sol et nuire à la santé des plantes. Un excès de sodium peut perturber l’équilibre des plantes en affectant l’absorption de l’eau par les racines, ce qui compromet leur croissance. De plus, l’eau adoucie manque de minéraux essentiels, privant ainsi les plantes des nutriments nécessaires à leur bonne santé.

5 : une étrange sensation sur la peau

Cet inconvénient, j’ai pu moi-même le constater lorsque je passais quelques jours chez mes beaux-parents, possesseurs d’un adoucisseur d’eau. Je viens d’une région où l’eau est dure, et la sensation de peau grasse sous la douche m’était très désagréable. En me douchant avec de l’eau adoucie, j’avais la désagréable impression de ne pas être rincée ! Ce n’est pas une réalité, évidemment, et il faut probablement s’y habituer, mais la sensation n’est pas des plus agréables.

6 : aucun bienfait pour la santé

Contrairement aux idées reçues, l’adoucisseur d’eau ne rend pas l’eau plus propre, ou plus saine à boire. Elle élimine les minéraux comme le calcium et le magnésium, qui sont pourtant essentielles à la santé. Néanmoins, un bon réglage de l’adoucisseur permet de conserver une quantité minimale de minéraux nécessaires à une bonne santé.

7 : un goût différent de l’eau du robinet

Là encore, je peux vous parler de l’adoucisseur d’eau de belle-maman ! Je ne supporte absolument pas le goût salé de cette eau qui sort du robinet, et je déteste en général les eaux à forte teneur en sel comme l’Hépar, la Vichy Célestins, ou encore l’Arvie. L’eau du robinet, provenant d’un adoucisseur d’eau, est, pour ma part, trop salée, et je ne m’y habituerai jamais. C’est peut-être le seul moment où je consomme exclusivement de l’eau en bouteille à « mon goût » donc minérale, mais avec très peu de sodium. Mon problème est sûrement dû à un mauvais réglage ou à la préférence des eaux salées par l’un des propriétaires de cet adoucisseur d’eau, allez-savoir !

8 : le besoin d’espace disponible

Pour terminer, l’adoucisseur d’eau nécessite une place conséquente sous l’évier… En d’autres termes, le placard sous-évier est réservé en quasi-totalité à l’adoucisseur d’eau. Ce qui, dans de petites cuisines, peut entraîner des problèmes de rangement ! Nous n’avons jamais assez de place pour tout ranger, et l’adoucisseur ne va pas arranger les choses !

Des inconvénients, mais également quelques avantages…

Le principal avantage d’un adoucisseur d’eau est de réduire la dureté de l’eau, et ainsi d’éviter l’accumulation de calcaire dans les tuyaux, les appareils électroménagers et les chauffe-eaux, prolongeant de cette façon leur durée de vie et améliorant leur efficacité. Ils contribuent également à une peau et des cheveux plus doux en minimisant les résidus laissés par l’eau dure. De plus, les adoucisseurs d’eau permettent de réduire la quantité de détergents et de savon nécessaire pour le nettoyage des sols, du linge ou des sanitaires par exemple.

Ce qui peut entraîner des économies sur les produits ménagers et un impact environnemental réduit de ce côté-là. Vous aurez aussi beaucoup moins de traces sur vos robinets et de résidus de calcaire dans vos mousseurs de robinets et ce sera aussi du temps gagné sur les corvées ménagères ! Ces conseils vous ont-ils orientés dans votre choix d’acheter ou non, un adoucisseur d’eau ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .