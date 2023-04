Souvent sous-estimé, cet accessoire à moins de 20 € permet de faire de réelles économies d’eau à la maison

Réduire sa consommation d’eau devient un enjeu crucial pour la planète ! Sécheresse hivernale et canicule semblent être des mots qui s’immiscent de plus en plus dans notre vocabulaire. Les économies d’eau à la maison sont possibles sur chaque point d’arrivée. Récupérer l’eau perdue de la douche pour arroser vos plantes, ou celle du rinçage des légumes pour la chasse d’eau peuvent être des pistes. Il existe aussi un accessoire tout simple appelé mousseur de robinet ou aérateur de robinet. Ce petit objet particulièrement accessible permet d’économiser sur votre facture et de réduire votre consommation d’eau. Méfions-nous, l’électricité et le gaz ont augmenté, et l’eau n’est pas à l’abri du même type de traitement. Pour quelques euros, vous pourrez anticiper et faire un geste pour la planète !

Un mousseur de robinet, qu’est-ce que c’est ?

Un mousseur de robinet, également appelé aérateur de robinet, est un petit dispositif qui se fixe à l’extrémité du robinet pour mélanger l’eau avec de l’air. Cela crée une mousse et réduit la quantité d’eau utilisée. Il sert à économiser l’eau et à améliorer la qualité du jet d’eau en le rendant plus doux et plus régulier. Le mousseur de robinet peut aussi empêcher les éclaboussures d’eau et de limiter la formation de dépôts de calcaire dans le robinet. Il peut particulièrement être utile dans les zones où l’eau est dure et a tendance à laisser des résidus de minéraux. Certaines communes ou agglomérations les distribuent même gratuitement. C’est le cas, par exemple, de Rennes ou Nantes, mais ils coûtent si peu cher, que l’économie est immédiate ou presque, même si vos villes ne les offrent pas.

Combien peut-on économiser d’eau avec un mousseur de robinet ?

Pour la douche, il faut estimer le coût de l’eau, mais également de l’électricité qui sert à la chauffer. Logiquement, si vous consommez moins d’eau, vous consommez moins d’électricité. En installant ces petits mousseurs, votre consommation en eau est réduite de 30 à 70 %, selon le site Engie. Ce qui est loin d’être négligeable ! Techniquement, le mousseur ajoute de l’air dans l’eau et fait donc « mousser » l’eau, réduisant ainsi le débit d’eau sur chaque robinet.

Un robinet sans mousseur débite environ 12 l d’eau à la minute. Avec un mousseur, le débit tombe à 4 ou à 8 l, en fonction de la performance du mousseur. Pour une douche, c’est encore plus parlant puisqu’on estime qu’une douche de 5 min consomme 100 l d’eau approximativement sans mousseur. Avec ce petit accessoire, ce seront seulement 29 l qui s’écouleront, sans rien changer à vos habitudes. Soit une économie de près de 100 € par an, sur le poste « douche » uniquement.

Installer un mousseur, un jeu d’enfant !

La plupart des mousseurs viennent s’installer en quelques secondes, à l’intérieur si ce sont des mousseurs mâles, et à l’extérieur si votre prise est femelle. Remplacez seulement votre sortie de robinet par le mousseur, qui servira également de filtre anticalcaire. En règle générale, les mousseurs « mâles » se destinent plutôt à la salle de bains, tandis que les mousseurs « femelles » s’installent dans la cuisine. Une simple pince multiprise suffira à réaliser l’opération. Avant de l’installer, vérifiez si vous n’en possédez pas déjà un, car la plupart des logements en sont désormais équipés. Si ce n’est pas le cas, vérifiez le diamètre de votre robinet avant de procéder à votre achat. Enfin, pensez à les dévisser régulièrement pour les débarrasser des morceaux de calcaire accumulés.

