LYLO : un ingénieux lave-linge portable qui récupère et filtre l’eau usée de votre douche

Les étudiants, ou ceux qui possèdent une toute petite cuisine connaissait peut-être déjà le mini lave-vaisselle BOB, un concept français inventé en 2018 par la start-up Daan Tech, qui depuis n’a cessé de se renouveler et de séduire ! Avec BOB, vous gagnez de la place, du temps, et économiser beaucoup d’eau… Il n’a même pas besoin d’être branché à une alimentation d’eau pour fonctionner… Pour la vaisselle, nous avons donc LE produit idéal ! Mais bientôt, BOB pourrait avoir une compagne de corvées du nom de LYLO ! Lylo est un concept imaginé par Lylo Products, une start-up britannique cette fois, qui est en fait un mini lave-linge portable… Il se veut plus économique en eau et plus respectueux de l’environnement… Et on vous explique en quoi LYLO pourrait devenir votre meilleure alliée !

Lylo Products c’est qui ?

Cette start-up anglaise a été fondée par deux designers, Paramveer Bhachu et Joanna Power. Elle se consacre la fabrication d’appareils innovants qui offrent des moyens de réutiliser et donc d’économiser l’eau. Leur première innovation s’appelle donc Lylo, tout simplement. Elle est une machine à laver portable qui aide à réduire la consommation d’eau. Et cette petite machine à laver cache en fait, un étonnant concept… Elle va réutiliser l’eau de la douche, une fois que celle-ci sera filtrer… Lylo a notamment été conçue pour des étudiants qui ont besoin de petits accessoires dans leurs chambres.

Comment fonctionne Lylo ?

Le système Lylo comprend un réservoir d’eau amovible qui doit être placé sur le sol de la douche lorsque l’on se lave… Une fois le réservoir rempli avec l’eau de la douche, il suffit de le mettre en place dans la machine à laver. L’eau est ensuite filtré grâce à un système intégré pour utilisée avec de la lessive classique, et de préférence, écologique. La machine nécessite donc juste une prise de courant, les concepteurs ne précisent pas ce qu’il en est en termes de vidange, mais puisqu’elle est portable, il se pourrait bien que l’eau sale, soit récupérée dans un bac intégré. Le cycle de lavage de Lylo serait de 15 minutes… A l’évidence, il ne s’agit pas d’un lave-linge familial, mais il permettrait de laver son linge quotidiennement… Sans gaspiller d’eau et sans dépenser d’argent à la laverie du coin !

Des tests en cours

Les concepteurs ont effectué de nombreux tests tout au long du développement de leur invention… Les niveaux de PH ou de sulfate de l’eau ont révélé qu’ils étaient dans la norme et que le lavage avec cette machine ne présentait aucun danger pour la santé. Le développement de Lylo devrait se poursuivre cette année, avec une fabrication prévue pour 2023. Avoir des vêtements propres tout le temps ne devrait pas vous faire culpabiliser à cause de la consommation d’eau. La devise de Lylo, “Vêtements propres, conscience propre » semble être bientôt possible…

Précisons que vous pouvez également trouver ce concept sous le nom de Lava Aqua X, son nom de laboratoire. Lors de sa commercialisation, elle pourrait s’appeler Lylo, mais ce n’est pas encore définitif… Avec Lylo et BOB les étudiants devraient faire de belles économies et de beaux gestes pour la Planète ! En savoir plus sur le concept Lylo : lyloproducts.co.uk