Son invention pour nettoyer les toilettes permettrait “d’économiser des dizaines de milliards de litres d’eau”

Pour beaucoup, la tâche ménagère la plus compliquée reste le nettoyage des toilettes. Il suffit que la chasse d’eau n’ait pas bien nettoyer la cuvette des toilettes et nous voilà contraint de la frotter avec la brosse de toilettes… Il y a plus glamour. En plus d’être désagréable, ce nettoyage possède également un certain impact sur l’environnement. Mais un entrepreneur du nom de Kam Mistry a sûrement trouvé la solution à ces deux problèmes grâce à son invention, le Shiffter.

Une toute nouvelle façon de nettoyer les toilettes

Il arrive que parfois, lorsque nous tirons la chasse d’eau, les toilettes ne soient pas complétement nettoyées. Bien souvent, le premier reflexe est de tirer la chasse d’eau une nouvelle fois. Voyant que ça ne changer rien, nous somme contraint d’utiliser la brosse et de frotter… C’est notamment là que l’invention brevetée de Kam Mistry va nous changer la vie ! Plus besoin de se pencher sur les toilettes pour les nettoyer grâce au Shiffter. Ce jet de lavage permet un nettoyage optimal des toilettes sans avoir à frotter à l’aide de la brosse.

L’entrepreneur à l’origine de l’invention explique notamment que le Shiffter aide à nettoyer la cuvette des toilettes après votre passage si la chasse d’eau n’a pas tout éliminé. Plus besoin de s’armer de gant en caoutchouc pour vaincre la saleté ! Le Shiffter permet également un nettoyage plus efficace de la cuvette des toilettes. Mais ce n’est pas tout, cette invention serait également un bon moyen de préserver notre environnement.

De nombreux avantages pour notre environnement

Quoi de mieux qu’une invention nous permettant de facile la tâche ménagère la plus désagréable tout en préservant notre environnement ? Eh bien l’entrepreneur britannique Kam Mistry a réussi à allié les deux dans sa nouvelle invention. Pour commencer, l’utilisation de l’eau de javel très souvent associée au nettoyage du trône sera considérablement réduite au sein des foyers. Mais ce n’est pas tout ! Le Shiffter pourrait également permettre de faire des économies considérables d’eau dans le monde entier. Nous le savons, lorsque les toilettes ne sont pas bien nettoyées, nous avons la fâcheuse tendance de retirer la chasse d’eau. Mais grâce au jet de lavage, plus besoin de gaspiller des litres d’eau potables. En espérant que la plupart des foyers adoptent ce tout nouveau concept, et participe à la préservation de notre belle planète !

Quelques astuces pour nettoyer facilement vos toilettes

Rien de plus repoussant que de nettoyer la cuvette des toilettes… Mais grâce à ces 3 astuces, cette tâche ménagère deviendra sûrement plus facile.