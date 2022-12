Ces bâtiments Parisiens sont chauffés « gratuitement » en récupérant la « chaleur fatale » du métro et des data centers

Certains habitants de Paris possèdent des moyens de chauffages insolites et inattendus. Et c’est aussi le cas de certains bâtiments publics qui récupèrent de la chaleur émise d’un côté pour la redistribuer de l’autre, c’est ce que l’on appelle « la chaleure fatale ». Dans le 4ᵉ arrondissement de la capitale, un immeuble entier est chauffé grâce à la ligne 11 du métro. Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la RATP et Paris Habitat. La chaleur émise par le métro parisien est récupérée par un système installé dans l’immeuble qui l’utilise pour chauffer chaque appartement. Toujours à Paris, mais dans le 13ᵉ arrondissement, la piscine de la Buttes-aux-cailles voit ses bassins chauffés à 28° C grâce à des serveurs informatiques. À la clé, des économies pour les habitants évidemment. On vous explique tout !

Comment fonctionne le chauffage dans le 4ᵉ arrondissement ?

Bien entendu, il s’agit là d’une exception, car cet immeuble de 20 logements est le seul à profiter de la chaleur du métro parisien pour chauffer les appartements des occupants. D’ailleurs, le dispositif ne couvre pas tous les besoins des habitants, mais seulement 35 %. Toutefois, cette énergie « gratuite » leur fait gagner 70 € chacun et chaque année explique le site Actu Paris. Le chauffage par le métro parisien permet de réduire de 2 % la consommation annuelle de l’immeuble, soit environ 23 GWh. Une petite économie qui prouve tout de même qu’il existe d’autres moyens de fournir du chauffage aux bâtiments parisiens. Notons que ces derniers sont souvent privés de panneaux solaires, suite à leur proximité des sites classés et historiques.

Et dans le sud de Paris, on se chauffe comment ?

Du côté de Vitry-sur-Seine (94) se trouve le datacenter du groupe Illiad. D’énormes serveurs informatiques qui, on le sait, sont de gros producteurs de chaleur. Paris Habitat collabore avec le groupe afin de récupérer la chaleur des monstrueux serveurs qui permettent d’alimenter en chauffage pas moins de 150 logements, relate le site Univers Freebox. La chaleur que dégage les serveurs permet de couvrir 80 % des besoins en chauffage et la moitié des besoins en eau chaude de la totalité des logements. Pour les habitants, cela revient tout de même à une économie annuelle de 500 € par an et par appartement. Une réelle économie pour ces foyers chauffés grâce aux serveurs informatiques.

À la piscine de la Butte-aux-cailles, c’est comment ?

Du côté du 13ᵉ arrondissement se trouve la superbe piscine de la Butte-Aux-Cailles construite en 1922 dans une architecture Art Nouveau quasiment unique à Paris. D’ailleurs, le bâtiment est classé aux Monuments Historiques depuis 1990. Une œuvre architecturale à découvrir absolument si vous traversez Paris ! Mais, revenons-en à son mode de chauffage, car il est plutôt insolite ! Les deux bassins ainsi que les douches sont également chauffés par le biais des serveurs informatiques de la start-up Stimergy. Ces derniers permettent de maintenir l’eau à 28 °C toute l’année sans dépenser un euro selon les informations du site Actu Paris.

Il a quand même fallu investir dans une chaudière spéciale qui récupère la chaleur, mais ce système très écologique permet tout de même une économie de 45 t de CO₂ chaque année, soit l’équivalent de 45 allers-retours New-York-Paris en avion. Selon le ministère de la Transition écologique, la chaleur fatale est « un objectif essentiel pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie ». Ces moyens de récupération de chaleur sont encore rares. Cependant, ils fonctionnent et ce sont peut-être de vraies pistes de production de chaleur écologiques, non ?