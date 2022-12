Chaleur fatale : les habitants de cette résidence vont être chauffés gratuitement avec des data centers

En France, depuis le 15 novembre 2021, il existe la loi n° 2021-1485 qui vise à réduire l’empreinte numérique. Et cette loi concerne plus particulièrement les data centers que l’on appelle aussi serveurs informatiques. L’arrivée du « tout numérique » fait bondir, chaque année, l’empreinte environnementale liée au numérique de 6 % et les serveurs à eux seuls sont responsables de 30 % de l’empreinte environnementale du secteur du numérique. Cette loi s’appuie sur la récupération de la chaleur fatale des data centers et encourage les dispositifs permettant de récupérer la chaleur émise pour l’utiliser dans des bâtiments tertiaires, publics ou dans des immeubles d’habitation. À Launaguet, près de Toulouse, les locataires se chauffent « gratuitement » grâce à ces data centers. Découverte.

L’exemple de Launaguet, près de Toulouse

L’idée du bailleur de la résidence les Sables de Launaguet n’est pas d’utiliser la chaleur d’un datacenter existant pour récupérer la chaleur, mais plutôt l’inverse, explique le site 20 Minutes. Concrètement, dans chaque appartement de cette résidence, le bailleur a fait installer deux radiateurs qui sont en fait des data centers. Lors de la réhabilitation de cette résidence, les locataires ont vu arriver des radiateurs noirs relativement imposants. En réalité, les appareils sont des calculateurs dont les données sont commercialisées. Pendant qu’ils travaillent, ils produisent de la chaleur gratuite aux occupants.

Comment ça marche exactement ?

Les serveurs radiateurs peuvent être déclenchés par les utilisateurs quand ils le souhaitent. C’est évidemment un peu bruyant, car ils « tournent », mais d’après les locataires ce n’est pas plus qu’une chaudière à gaz qui se déclenche ! À la fin de chaque mois, les locataires qui ont profité de la chaleur gratuite des data centers sont aussi remboursés de la consommation électrique consommée par chaque radiateur datacenter ! Les appareils ont été commercialisés par l’entreprise Qarnot, spécialiste dans ce domaine. L’investissement pour le bailleur est d’environ 2 500 € par logement, mais l’installation a bénéficié d’une subvention régionale pour cette expérimentation.

La conclusion de ce nouveau mode de chauffage ?

Les locataires ne sont pas mécontents d’avoir été un peu pionniers en matière de chauffage par datacenter. Et pour cause, chaque locataire a vu baisser sa facture de 293 € chaque année. Certains ont même fait retirer le radiateur classique et ne se chauffent plus qu’avec le datacenter. Ils sont 75 % à n’utiliser que ces “dataradiateurs” qui leur permet de ne pas respecter les 19 °C tout en profitant des températures estivales en plein hiver, et ce, sans consommer un centime d’électricité ! Cette idée est tout simplement géniale, non ?

Pourquoi les data centers sont-ils en ligne de mire ?

Les data centers sont ces énormes machines qui sont en constante augmentation depuis quelques années. Notre consommation numérique est sans cesse en augmentation et elle est due à plusieurs facteurs :

Les serveurs sont de plus en plus puissants pour répondre à la demande de certains secteurs (Graphisme, Animation 3D, simulation numérique, recherches scientifiques pointues, etc.)

Le développement des outils de collaboration des entreprises avec les visioconférences en masse, les échanges par mail, les clouds, etc.

Au niveau des particuliers, tout ou presque se fait aujourd’hui sur Internet : mail, déclaration d’impôts, etc.

Enfin, notre surconsommation des réseaux sociaux engendre un nombre faramineux de données que les serveurs doivent traiter.

Récupérer la chaleur des serveurs informatiques devient un enjeu mondial dans la lutte contre le réchauffement climatique et cette loi permettra peut-être de trouver une alternative aux énergies fossiles. Lorsque l’on sait que la chaleur émise par un serveur informatique se situe entre 25 et 30° C, on se dit effectivement, qu’il y a peut-être moyen de faire des économies et un geste pour la planète !