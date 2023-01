Chauffage : des pellets de miscanthus, une alternative beaucoup moins cher que les granulés de bois

Les températures devraient redescendre dès la semaine prochaine et revenir à ce que l’on appelle des « normales saisonnières ». Début décembre, une première alerte grand froid avait mis l’accent sur plusieurs problèmes majeurs. L’arrivée de l’hiver implique le recours davantage au chauffage dans nos foyers. Cette année, avec la pénurie de pellets de bois et la flambée des prix, le regard économique que nous avions sur le pellet de bois a bien changé. Des alternatives sont déjà proposées comme le pellet de chanvre ou de lin, mais elles ne sont pas encore commercialisées à grande échelle. En Alsace, le maire de Bernwiller a déjà remplacé le bois par une plante vivace qui pousse sans aucun entretien : le miscanthus. Cette graminée a déjà remplacé le bois de chauffage dans la commune et devant la hausse des prix, le maire semble avoir été visionnaire ! Découverte.

Le miscanthus, qu’est-ce que c’est ?

Cette dernière est originaire d’Asie et appartient à la famille des graminées. Elle ressemble un peu à de la canne à sucre ou à des roseaux et pousse jusqu’à 4 m de hauteur. Le miscanthus a la particularité de se planter seulement une fois tous les 20 à 25 ans, puis de repousser chaque année sans entretien. Lors de la récolte annuelle à la fin de l’hiver, la plante est broyée et il en ressort un matériau semblable à de la paille. Le miscanthus ne nécessite aucun traitement chimique et permet également à de nombreux insectes, invertébrés ou petits mammifères, de s’y cacher pour se reproduire. Enfin, il pousse partout et les sols secs ne le dérangent en rien pour croître !

Une plante méconnue qui mérite de l’être !

Cette plante méconnue du grand public serait l’alternative parfaite au bois de chauffage, aux pellets de bois et aux énergies fossiles. « En récoltant 15 t de miscanthus sur un hectare, on peut substituer l’équivalent de plus de 6 000 l de fuel » comme l’explique l’association France-miscanthus. Utiliser cette plante pour se chauffer n’est pas réellement une nouveauté puisque deux tiers des récoltes nationales seraient déjà destinées à cet usage. Le broyat obtenu est mélangé avec du charbon ou du bois et peut tout à fait convenir pour la fabrication de pellets, à condition que le poêle soit un « polycombustible ». Il sert également au paillage et à la litière animale, d’où peut-être l’idée récente au Royaume-Uni d’utiliser de la litière végétale pour chat pour se chauffer ! Enfin, les vertus isolantes du miscanthus en font une matière de choix pour fabriquer un béton écologique !

Le cas de la commune de Bernwiller

Depuis plus de dix ans, Patrick Baur, maire de la commune a opté pour le chauffage des bâtiments publics et d’une cinquantaine d’habitations avec du miscanthus. Récoltés sur les 27 hectares cultivés par plusieurs agriculteurs locaux, le miscanthus propose une alternative aux pellets et au bois de chauffage, chaque année du 15 septembre au 15 mai. Ce ne sont pas moins de 300 t qui sont donc récoltées et transformées chaque année pour le chauffage.

Les habitants sont ravis de pouvoir utiliser un produit local et beaucoup moins cher que le granulé de bois traditionnel. « La commune utilisait avant une chaufferie avec des plaquettes de bois. Ces chaudières pouvaient se prêter aux essais en miscanthus. Des essais concluants, car depuis dix ans, elle fonctionne au miscanthus pour 70 à 80 % » affirme le maire du village dans une interview accordée au journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Si la culture du miscanthus se développe en France, une nouvelle alternative moins chère et plus écologique s’offre sûrement aux consommateurs de pellets de bois.