Biomasse : les agro-pellets, une alternative écologique et économique aux granulés de bois

Les pellets de bois sont les stars incontestées de tous les réseaux sociaux en cette fin d’année 2022. La principale raison de cette mise sous les projecteurs est le prix des pellets de bois qui a exponentiellement augmenté. Ces « petits bouts de bois » deviennent un bois précieux que certains n’ont plus les moyens de s’offrir. Pour faire face à la flambée des prix, de nouveaux types de pellets se développent. On les appelle désormais les « agro-pellets » et sont tous fabriqués à partir de résidus de cultures, et non plus de résidus de bois comme la sciure ou les copeaux. Un petit tour d’horizon des agro-pellets déjà ou bientôt disponibles pour concurrencer les pellets de bois et peut-être faire baisser les prix ? C’est parti !

Les agro-pellets de chanvre

Il sera probablement l’avenir des pellets. Le chanvre est une plante très facile à cultiver et la France en est le premier producteur européen. Les pellets de chanvre sont fabriqués à partir des déchets de culture et, notamment, à partir des tiges qui n’étaient pas encore vraiment revalorisées. Le chanvre est surtout cultivé en France pour fabriquer des matériaux isolants, ou en cosmétiques. Il faudra dorénavant compter sur lui pour produire des pellets moins chers que ceux de bois, et encore plus écologiques.

Les agro-pellets de lin

La France produit 85 % de la production mondiale de lin, cette plante qui forme des champs d’un bleu perçant lors de la floraison. Les anas de lin sont traditionnellement utilisés dans la confection de textile, ou comme pour le chanvre, pour des matières isolantes souvent installées dans les maisons passives tels que des tiny-houses ou des constructions écologiques. Selon l’entreprise Soels Electrotech basée dans le Nord, le granulé de lin remplacera graduellement le pellet de bois à une échéance de plus ou moins deux ans.

Les agro-pellets de paprika

L’idée innovante d’utiliser les déchets de culture du paprika nous vient de Corée du Sud, un pays très énergétiquement dépendant de ces voisins, qui essaie d’innover en la matière. Deux entreprises, EWP et Jinenertech tentent de réinventer la manière de se chauffer avec un projet de transformation des déchets de la culture du paprika.

Les pellets de paprika, que l’on appelle aussi piment doux, garantissent une nouvelle alternative écologique aux pellets de bois. En Corée du Sud, les pionniers en la matière utiliseront donc les tiges des plants de paprika, qui ne sont actuellement jamais revalorisées. L’objectif étant de transformer ces déchets en granulés, qui eux-mêmes serviront à produire de l’électricité.

Les agro-pellets de paille

L’utilisation de la paille pour fabriquer des pellets est encore assez controversée, car les pellets de paille formeraient une matière plus sèche, qui se consumerait plus rapidement que les pellets de bois. Cependant, la luzerne, le foin ou la paille pourraient aussi devenir des matières premières pour la fabrication de biocombustibles. Le pionnier en la matière s’appelle Arnaud Besnier, il est entrepreneur du Calvados et vient de tester une super machine-outil, la Krone Premos… Dans moins de deux ans, elle devrait permettre de transformer directement le foin prélevé dans un champ, en produit fini : le pellet de paille.

Les agro-pellets de tourbe de coco

Les pellets en tourbe de coco arriveront-ils en France ? C’est assez peu probable, mais cette matière utilisée pour protéger les cultures du paprika peut également être utilisée pour fabriquer du biocombustible. Les mêmes entreprises sud-coréennes tenteront aussi de fabriquer des pellets de tourbe de coco, en plus de ceux issus des résidus des cultures du piment doux.

Les agro-pellets de tournesol

Ce nouveau type d’agro-pellet utilisera aussi des déchets de l’agriculture, mais pour le pellet de tournesol, ce ne seront pas les tiges, la matière première, mais les coques des graines. Actuellement jetées et non revalorisées, elles devraient aussi permettre de fabriquer un nouveau biocombustible, beaucoup moins cher que le pellet de bois.

Les inventions ne manquent pas en matière de pellet, il va désormais falloir les concrétiser pour que le pellet de bois redevienne une matière écologique et accessible, et nous évite de revenir à des énergies fossiles polluantes, seulement à cause de leur coût !