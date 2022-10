Granulés : l’industrie des pellets de bois pointée du doigts par deux reportages accablants

Alors que la déforestation menace de nombreuses forêts d’extinction dans le monde, et notamment celle de la Colombie-Britannique au Canada, des chercheurs ont tenté de répondre à la question suivante : combien d’arbres tombent pour l’industrie des granulés de bois ? Michelle Connolly est directrice de Conservation Nord et Ben Parfitt est analyste politique au bureau du Centre canadien de politiques alternatives. Tous deux s’interrogent sur la nécessité d’abattre des arbres pour se chauffer, et notamment pour fabriquer des pellets de bois… Ils tentent de répondre à leurs interrogations à travers des documentaires d’investigation montrant comment les arbres des forêts primaires de la Colombie-Britannique, qui ont fait l’objet d’une surexploitation, sont abattus pour être transformés en granulés de bois. Ils seraient brûlés par millions de tonnes pour produire de l’électricité au Royaume-Uni, et les journalistes alertent sur cette déforestation existante !

Les deux reportages qui accusent…

La BBC a diffusé un reportage sur le sujet dans le cadre de la série Panorama. Puis la CBC, a fait de même quelques jours plus tard via l’émission The Fifth Estate. Ces deux reportages pointent du doigt le fait que des quantités massives de billots de bois, qui proviennent donc des forêts, seraient transportés vers des usines appartenant à l’entreprise Drax. Une multinationale de production d’électricité et de pellets basée au Royaume-Uni. L’entreprise transformerait ensuite les arbres en granulés puis les enverrait par navires citernes vers une centrale thermique leur appartenant dans le North Yorkshire au Royaume-Uni. Ce qui met à mal la théorie avancée des pellets de bois fabriqués à partir de résidus de bois…

Pourquoi cela pose-t-il question ?

Les deux enquêteurs et les émissions de télévisions se demandent alors si les pellets de bois viennent vraiment des résidus. Ils avancent le fait que le gouvernement britannique subventionnerait massivement cette filière, sous le prétexte écologique qu’est le brûlage des déchets de bois en lieu et place du charbon. Toujours d’après ceux qui ont mené l’enquête, l’entreprise au centre des débats prétend que les émissions dues à la combustion du bois ne comptent pas parce que les arbres nouvellement plantés finiront par remplacer ceux qui ont été coupés. Or, eux affirment que le brûlage du bois émet encore plus de CO2 que de brûler du charbon, ce que nous ne garderons bien de juger évidemment… La ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy a même dû préciser devant l’assemblée législative qu’aucun arbre ancien n’était coupé pour les usines de la société. Mais, elle a aussi dû affirmer que l’entreprise pouvait parfois utiliser des bûches entières pour les transformer en pellets de bois, ce qui est contraire à la fabrication de ces pellets.

Une rumeur qui enfle au Canada…

Cette émission de la BBC est un peu le « Cash Investigation » canadien et ses journalistes ont découvert, par la suite, que la société au cœur des débats possédait bien une licence pour exploiter les forêts anciennes. Et, que leur zone d’exploitation se trouverait sur une zone à risque de déforestation. De son côté, la Wood Pellet Association of Canada, dont la société pointée du doigt est membre, reconnaît qu’elle utilise des grumes. Ils allèguent simplement que les “biologiques” ne peuvent pas être utilisés pour autre chose parce qu‘ils sont de mauvaise qualité – une affirmation qui, selon un travailleur du bois interviewé par la BBC, est fausse.

Les auteurs estiment que 19 % des pellets de bois fabriqués par l’entreprise ne proviendraient pas de résidus de bois ! Cela signifie qu’au minimum, un million de mètres cubes de grumes par an sont transformés directement en granulés de bois par cette société et d’autres. Abattre des arbres anciens, les transformer en pellets puis les faire brûler, est-ce vraiment respectueux de l’environnement si les investigations se révélaient exactes ? On vous laisse juger !