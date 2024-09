Paxos invente une tuile solaire qui produit de l’énergie et de l’air chaud pour la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur sont connues pour leur consommation électrique élevée. Avec une puissance qui dépasse facilement les 5 000 watts, ces appareils ont une empreinte carbone non négligeable. L’amélioration de leur conception est au cœur de nombreux projets de recherche. Cela est d’autant plus nécessaire alors que la plupart des pays ambitionnent atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. De son côté, Paxos Solar souligne son engagement en faveur de l’environnement en levant le voile sur une tuile solaire photovoltaïque qui peut être couplée à ces unités. Cela permet ainsi de transférer de l’énergie thermique d’un milieu à basse température vers un milieu à haute température.

Des cellules à contact arrière fabriquées par Longi

Connue pour être un spécialiste du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV), l’entreprise allemande a développé ce nouveau produit afin de réduire jusqu’à 20 % la quantité d’énergie nécessaire au fonctionnement des pompes à chaleur. La tuile photovoltaïque en verre mesure 59,5 cm x 48 cm. Cela signifie que pour couvrir une surface de toit de 1 m², il faut environ 4,3 blocs qui font chacun 44 watts pour un poids total de 31 kg. Les modules, entièrement noirs sur la face avant, intègrent des cellules à contact arrière fournies par le fabricant chinois Longi. Ce côté qui capte la lumière solaire arbore aussi une surface mate structurée afin de maximiser le rendement thermique.

Rapide à installer

Grâce à ses dimensions impressionnantes, le module rend les travaux d’installation plus rapides. Bref, il s’agit d’un dispositif solaire conçu pour être pratique. « Cela accélère (la taille des tuiles NDLR) l’installation et permet également de disposer de plus de puissance en surface. Il est possible de couper les raccords aux fenêtres ou aux cheminées à n’importe quelle taille, et il n’est pas nécessaire d’utiliser une tuile complémentaire », a d’ailleurs expliqué le directeur technique de Paxos Solar, Julian Münzberg. L’installation nécessite toutefois la pose d’une couche de tôle trapézoïdale dense et aquifère. Les modules y sont ensuite fixés au moyen de rails qui font office de supports de montage.

Quid du prix ?

Le système comprend un circuit qui permet de chauffer l’air grâce à la chaleur générée par le soleil. Cet air chaud est ensuite canalisé vers une pompe à chaleur raccordée à l’installation au moyen d’un ventilateur tubulaire intégré. En fonction de la distance qui sépare les deux unités, il est possible d’utiliser des tuyaux isolés à joint spiralé ou en acier inoxydable pour transférer la chaleur.

Concernant son coût, ce nouveau produit innovant de Paxos Solar est facturé environ 1400 € par m². À noter que ce tarif inclut déjà la tôle trapézoïdale et les rails de montage. Plus d'infos : paxos.gmbh.