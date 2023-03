SENEC.Tile : des tuiles solaires invisibles qui s’affranchissent des contraintes esthétiques

Les panneaux solaires classiques vivent-ils leurs derniers instants ? Ce n’est probablement pas le cas, mais depuis quelques années, la tuile solaire prend de plus en plus de place dans le paysage. Ces tuiles solaires permettent de profiter d’une installation photovoltaïque qui se confond avec la toiture existante. Inventées depuis quelques années, les tuiles solaires se démocratisent de plus en plus. En effet, elles permettent de conserver l’esthétisme d’un toit ou celui des bâtiments historiques et de leurs périmètres. Les panneaux solaires classiques sont souvent « interdits de séjour », proches des bâtiments classés. SENEC.Tile, une autre entreprise italienne se lance, elle aussi, dans la tuile solaire. Présentation.

Les tuiles solaires SENEC.Tile, qu’est-ce que c’est ?

L’entreprise italienne dévoile des tuiles solaires verre-verre, qui se veulent parfaites pour des installations sur des bâtiments soumis à des contraintes paysagères ou architecturales. Elles se destinent aussi aux clients soucieux de l’environnement et de l’esthétisme de leurs habitations. Disponibles en plusieurs formats et plusieurs coloris, elles s’adaptent à tous types de toitures et offrent l’opportunité de profiter de l’énergie solaire, pour produire de l’électricité. Ces tuiles solaires sont définies comme totalement invisibles et faciles à installer. Selon le fabricant, elles offriraient aussi les mêmes caractéristiques que des tuiles classiques en termes d’étanchéité. Comme nous vous le rappelions, les installations de panneaux solaires classiques sont souvent retoquées par les architectes des Bâtiments de France, car ils dénaturent un site classé.

Pourquoi les tuiles SENEC.Tile sont-elles différentes ?

Le maillage des tuiles solaires SENEC.Tile est entièrement invisible à l’œil nu. Elles peuvent être installées sur n’importe quel toit, sans ajout de matériaux supplémentaires. Elles sont disponibles en trois tailles et en couleur gris anthracite ou terracotta, les couleurs les plus classiques. La grille de cellules photovoltaïques est invisible à l’œil et la structure verre-verre garantit une protection et une résistance à la chaleur élevée. Par exemple, « un module Hyundai HY-S410VG de 410 W mesure 172 cm × 111 cm, et l’utilisation de trois dalles de 170 cm et 38 cm de haut donne un maximum de 270 W ». Quant aux performances de ces tuiles solaires, elles sont garanties pendant 25 ans, avec une perte de performance de l’ordre de 0,6 % par an toutefois. Plus d’informations ? Rendez-vous sur Senec.com.

Une tuile solaire, qu’est-ce que c’est exactement ?

Les tuiles solaires constituent un type de matériau de couverture intégrant des panneaux solaires dans sa conception. Ces tuiles sont généralement fabriquées dans des matériaux durables tels que le verre ou la céramique et sont conçues pour ressembler à des tuiles ou des bardeaux traditionnels. Les tuiles solaires captent la lumière du soleil et la convertissent en électricité, qui peut être utilisée pour alimenter une maison ou un bâtiment. Elles constituent une option écologique et économe en énergie pour les propriétaires qui souhaitent produire leur propre énergie renouvelable tout en conservant l’attrait esthétique de leur maison. En France, si vous voulez installer des panneaux solaires ou des tuiles solaires, vous devriez obtenir une autorisation du service urbanisme dans certains cas.

Panneaux solaires d’une puissance inférieure à 3 kW et d’une hauteur au-dessus du sol limitée à 1,80 m : aucune autorisation nécessaire.

Panneaux solaires d’une puissance jusqu’à 1000 kW : déclaration préalable de travaux.

Panneaux solaires d’une puissance supérieure à 1000 kW : demande de permis de construire

Attention, si vous vivez dans le périmètre d’un bâtiment historique ou d’un site classé, peu importe la puissance de l’installation, toutes sont soumises à autorisation municipale.