L’entreprise Closura dévoile une clôture photovoltaïque Plug & Play (2 kWc avec 6 panneaux solaires)

Aujourd’hui, produire sa propre électricité devient un enjeu majeur, tant économiquement, qu’écologiquement ! Nous sommes nombreux à envisager des solutions pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles, ainsi que nos factures. L’électricité du réseau est une énergie aux prix très fluctuants, nous l’avons constaté en 2023 puis cette année, avec des hausses des tarifs que nous devons subir. Néanmoins, faute de toit adéquate, l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture, n’est pas accessible à tous les propriétaires. Pour ceux qui ont un jardin, l’entreprise Closura, spécialiste charentaise de clôtures et de portails, innove en lançant une clôture photovoltaïque Plug & Play. Je vous présente immédiatement le concept.

Après le carport solaire, la clôture photovoltaïque

Il y a quelques mois, Closura lançait sur le marché, le carport solaire dans sa gamme O’Vent, une première alternative à l’installation de panneaux solaires en toiture. Depuis 20 ans, l’entreprise basée au Thou, en Charente-Maritime, conçoit des menuiseries extérieures en aluminium. Son carport solaire propose une solution originale de produire de l’électricité pour une voiture électrique, par exemple, garée sous le carport. La structure en aluminium est légère, et résiste aux intempéries, l’aluminium étant le matériau le plus sûr pour ce type de construction. Après le carport solaire qui connaît un certain succès, Closura lance désormais, la clôture solaire Plug & Play.

Six panneaux permettent d’atteindre 2 kWc

L’entreprise innove sans cesse grâce à un bureau d’étude et de conception intégré ainsi que d’un parc machine performant situé près de La Rochelle. Outre les clôtures, comme je vous l’ai dit, Closura propose aussi des ombrières de parking, des carports, des pergolas bioclimatiques, et bien sûr, des clôtures et des portails. La dernière-née de l’entreprise est donc cette clôture solaire Plug & Play, qui s’installe comme n’importe quelle clôture, mais dont les panneaux sont recouverts de panneaux solaires verticaux, faciles à nettoyer et ne retenant pas l’eau. En termes de puissance, six panneaux permettent d’atteindre 2 kWc, soit la puissance nécessaire pour alimenter une machine à laver. De plus, si votre clôture ne dépasse pas les 180 cm de hauteur, et les 3 kWc de puissance, aucune autorisation n’est nécessaire, et c’est un avantage.

Un système qui présente de nombreux avantages

Les panneaux verticaux de cette installation sont particulièrement résistants à la grêle et ne retiennent pas l’eau, ce qui en fait une solution durable et fiable. Conçus en aluminium marin, ils sont parfaitement adaptés aux zones côtières. Ces panneaux proposent une double fonctionnalité en fournissant une protection visuelle tout en produisant de l’énergie verte, utilisable pour la maison et les véhicules électriques. Esthétiquement plaisants, ils sont disponibles en 15 coloris différents, avec des câbles et des protections soigneusement dissimulés pour un rendu épuré. Leur entretien est simplifié grâce à un nettoyage à l’eau et un détergent doux (pH 5 à 8), suivi d’un rinçage à l’eau et d’un essuyage au chiffon doux.

Fabriqués en France, leur qualité et réactivité sont assurées, avec les profilés en aluminium extrudé produits par Profils Systèmes dans l’Hérault. L’assemblage, le contrôle qualité et le service après-vente sont effectués sur le site de production de La Rochelle. En savoir plus sur la clôture solaire Plug & Play ? Rendez-vous sur le site closura.com pour toute demande de devis, ou d’informations supplémentaires. Une clôture esthétique qui produit de l’électricité, n’est-ce pas là, une excellente idée ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .