Joulia, une douche à récupération de chaleur par échangeur thermique, pour économiser jusqu’à 40 % d’énergie

Dans un logement, la production d’eau chaude constitue un des principaux postes de dépenses. Pour aider les ménages à réaliser des économies et à réduire l’impact environnemental de leur habitation, la société Joulia a mis au point des caniveaux équipés d’échangeur thermique. Ces derniers ont été conçus pour limiter l’utilisation des dispositifs de production d’eau chaude dans les douches.

Joulia : l’entreprise et le produit

Née d’un processus d’incubation Creaholic, la société Joulia SA a vu le jour en 2010 et a lancé son premier produit en 2012, un receveur de douche doté d’un échangeur thermique au niveau de sa partie inférieure. L’objectif de Joulia est de contribuer activement à la réduction de l’impact environnemental des logements, en réduisant la consommation d’énergie nécessaire à la production d’eau chaude dans les douches. Si son premier produit lui a déjà valu plusieurs récompenses telles que le Prix de l’innovation dans le secteur de la salle de bains, l’entreprise a décidé d’améliorer davantage son efficacité et de le rendre plus pratique. En 2016, elle a lancé un dispositif de deuxième génération, à savoir un caniveau de douche équipé d’un module d’échange thermique, capable de capter la chaleur des eaux usées. Pour information, depuis 1975, la part du chauffage dans la consommation énergétique d’un logement diminue progressivement. En revanche, celle de la production d’eau chaude sanitaire est en progression et occupe une place importante dans le bilan énergétique des foyers.

Joulia : comment ça marche ?

L’eau chaude utilisée dans une douche classique est directement évacuée vers les canalisations menant au réseau d’assainissement, ce qui entraîne d’importantes pertes de chaleur. En installant un caniveau Joulia, la chaleur émise par les eaux usées est récupérée pour préchauffer l’eau froide propre, grâce à un échangeur thermique. Ce dernier est directement raccordé à la conduite alimentant la douche en eau froide et est capable de la chauffer jusqu’à 20 °C. Cette technologie permet de réduire l’utilisation du principal dispositif de production d’ECS (eau chaude sanitaire) d’un logement et, par conséquent, de faire des économies d’énergie non négligeables.

Joulia Inline et Joulia Twinline

La société propose deux types de caniveaux équipés d’échangeur thermique : Joulia Inline et Joulia Twinline. La principale différence entre ces deux rigoles réside dans le nombre de rangées de tubes. Le Joulia Inline est doté d’une seule rangée de 3 à 5 tubes. Le Joulia Twinline, quant à lui, est composé de deux rangées de 3 à 5 tubes et est donc nettement plus performant que le modèle Inline. Ces deux rigoles peuvent être équipées de rebord sur mesure et sont disponibles en modèle pour montage adossé au mur ou pour montage vers la pièce.

Joulia : des avantages financiers et environnementaux

Tout d'abord, il faut savoir que les économies d'énergie pouvant être réalisées dépendent du modèle de caniveau Joulia. En fonction de la rigole, il est possible d'économiser entre 42 % et 60 % d'énergie thermique. Le caniveau Joulia Inline peut produire une quantité d'énergie équivalente à celle générée par un panneau photovoltaïque de 8 m² en un an. La rigole Joulia Twiline, quant à elle, permet d'économiser jusqu'à 1 900 kWh, soit la production énergétique annuelle d'un panneau photovoltaïque de 15 m². Les économies réalisées grâce à ces dispositifs permettent, d'une part, de réduire les dépenses énergétiques des foyers et, d'autre part, de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi vous rendre sur le site de Joulia.