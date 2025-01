Clean & Go : cette borne de gel hydroalcoolique vous laisse entrer que si vous l’utilisez

Le manque d’hygiène des mains est un fléau qui coûte cher à l’État. Chaque année, en France, on estime entre 2,4 à 6 milliards d’euros les dépenses liées à la prise en charge des maladies nosocomiales. Selon les données du ministère de la Santé, ces infections tuent chaque année près de 4 000 personnes. Pour y remédier, un chirurgien catalan a développé un distributeur intelligent qui vise à rendre systématique le lavage de mains au gel hydroalcoolique dans les EPHAD et les établissements de santé. Baptisée Clean & Go, cette solution aide à réduire les risques de propagation des microbes et des virus dans ces environnements propices aux épidémies hivernales et à d’autres maladies infectieuses telles que la Covid-19.

Rendre la friction hydroalcoolique obligatoire

Inventé par le Dr Axel Llobet, le Clean & Go favorise la friction hydroalcoolique (FHA) en rendant ce geste obligatoire. Le système est conçu pour être déployé au niveau d’une porte, transformant celle-ci en un point de contrôle à ouverture automatique. Le but est de faire en sorte qu’un individu ne puisse pas entrer dans le bâtiment sans s’être désinfecté les mains. Comme l’explique Pyrescom, l’entreprise en charge de la commercialisation de la technologie sur son site web, en termes de désinfection, la friction hydroalcoolique est plus efficace qu’un simple lavage avec du savon. C’est notamment pour cette raison que cette technique de désinfection a été rendue obligatoire par le Comité Technique National des Infections Nosocomiales.

Un fonctionnement intelligent

Par ailleurs, le Clean & Go est conforme aux recommandations du ministère de la Santé en matière de lutte contre les maladies infectieuses. L’appareil possède un réservoir d’une capacité de 5 L, ce qui est suffisant pour désinfecter les mains d’environ 5 000 personnes. Pour prévenir le manque de solution hydroalcoolique, un signal lumineux se déclenche lorsque le volume restant est inférieur à 0,5 litre. Il est possible de consulter à distance les données liées à l’utilisation du distributeur via WiFi.

Améliorer l’hygiène des mains

Le Clean & Go fonctionne sous une tension de 220 V, mais il peut également être équipé d’une batterie. Le système est actuellement testé dans des établissements de soins et EHPAD. L’ARS Occitanie a même commandé 10 exemplaires afin d’équiper plusieurs établissements de santé. En effet, il s’avère que le concept permet de doubler la consommation de gel hydroalcoolique et d’améliorer l’hygiène des mains de 470 %.

Enfin, sachez que ce distributeur automatique de gel hydroalcoolique a été récompensé au concours Lépine 2023, et il est protégé par plusieurs brevets (FR3117037, FR3129835, FR3129836, EP4233921). Plus d'infos : pyres.com.