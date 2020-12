Un spray nasal à base de testostérone pour lutter contre l’anxiété

Selon le site Ameli.fr, les troubles anxieux touchent environ 15 à 20 % de la population à un moment ou un autre de leur vie. Ils sont 2 fois plus présents chez les femmes que chez les hommes. Stress mais également dépressions sont responsables de ces troubles de l’anxiété.

Un spray nasal à base de testostérone vient de recevoir son deuxième brevet américain et premier européen. C’est actuellement la première thérapie à base de testostérone autorisée pour lutter contre l’anxiété. Mais pourquoi utiliser la testostérone pour combattre l’anxiété alors qu’elle est normalement prescrite aux hommes ? Explications.

Comme dit plus haut, les femmes sont deux fois plus touchées par l’anxiété que les hommes. La testostérone, cette hormone masculine secrétée par les testicules (et les ovaires mais en toute petite quantité) est le stéroïde anabolisant « originel ». Grâce à cette hormone naturelle, les hommes seraient donc moins sujets au stress et à l’anxiété que les femmes.

Le spray nasal contenant de la testostérone serait donc une réponse aux troubles de l’anxiété chez les femmes ou les adolescentes. A la puberté, les adolescentes développant souvent plus de troubles anxieux que les garçons.

M. Josephs l’un des co-auteurs de cette étude et professeur adjoint de psychiatrie à la Dell Medical School de l’université d’Austin explique ceci : « Avec ce deuxième brevet américain et un premier brevet européen à l’appui de ces affirmations, nous nous rapprochons de l’introduction d’une nouvelle arme dans la lutte actuelle contre les maladies mentales »

Un spray nasal en remplacement des traitements par antidépresseurs

Aujourd’hui, les troubles anxieux sont souvent traités avec des benzodiazépines comme le Xanax ou le Klonopin. Les concepteurs de ce spray nasal espèrent désormais voir la testostérone prescrite en remplacement de ces traitements chimiques. En effet, ceux-ci peuvent entraîner une dépendance médicamenteuse, ce qui ne serait pas le cas avec le spray nasal.

Le spray nasal (brevet américain n° 10,258,63, délivré le 16 avril 2019 ; brevet américain n° 10,751,348, délivré le 25 août 2020) a été concédé sous licence à Acerus Pharmaceuticals Corporation. Il peut donc être utilisé comme traitement contre l’anxiété aux Etats-Unis et en Europe où il a également reçu son premier brevet.