Une thérapie originale avec des ânes pour aider les soignants espagnoles à déstresser

Si cette année a été difficile pour certains, pour d’autres, elle a été un véritable stress au quotidien ! On parle bien évidemment des médecins, infirmières et personnels soignants qui, ces derniers mois, ont mené un véritable combat pour essayer de sauver le maximum de malades du Coronavirus COVID-19 possible, tout en priant pour ne pas contracter le virus à leur tour.

En Espagne, les derniers chiffres communiqués par les autorités dévoilent que durant la pandémie, un soignant sur 10 a été infecté par le virus COVID-19, tandis que malgré tous les efforts déployés, le personnel médical a du faire face à plus de 30 000 morts dans les hôpitaux et centres de soin. De quoi miner le moral des soignants espagnols… C’est ainsi que dans le sud de l’Espagne, une association a décidé d’aider les soignants à se détendre en leur proposant des séances de relaxation très particulière : une agréable promenade en forêt en compagnie d’un charmant petit âne.

Balade en forêt avec un petit âne

L’association « El Burrito Feliz » (l’Ane heureux en français) a lancé le projet « Docteur Âne » en juin dernier dans le but de remonter le moral des soignants après une rude journée de travail. Le projet se base sur la zoothérapie en proposant aux participants de passer quelques heures d’apaisement et de relaxation en compagnie d’un gentil petit âne. La thérapie consiste à faire une petite balade en pleine nature avec petit compagnon, dans le parc national de Doñana, en Andalousie.

« C’est une question de santé mentale. Le stress immense entraîné par leur lutte quotidienne contre le Covid-19 épuise (les soignants). Ici, ils se remettent d’aplomb grâce à la thérapie avec ces ânes, dans une forêt merveilleuse », a indiqué Luis Bejarano, responsable de l’association. Cette dernière propose ainsi la douce compagnie d’une vingtaine d’ânes qui ont déjà accompagné des enfants malades et des personnes atteintes d’Alzheimer, et les ont aidé à se sentir beaucoup mieux.

Une thérapie relaxante qui marche !

Tout le monde le sait, la nature a des effets antistress vraiment incroyables. Vous en avez sûrement déjà fait l’expérience : il suffit d’une petite balade dans un parc ou en forêt pour diminuer le stress et l’anxiété qui vous mine. Eh bien, c’est pareil avec les animaux ! Des études ont d’ailleurs démontré que la médiation animale peut activer l’ocytocine (l’hormone liée au plaisir) tout en réduisant le cortisol (l’hormone liée au stress). Comme l’explique Maria Jesus Arque, psychologue ayant participé à l’élaboration du projet « Docteur Ane » : « être en contact dans la forêt avec un animal permet de se laisser aller devant quelqu’un qui ne vous juge pas. »

Ils sont plus d’une vingtaine de médecins et infirmière à avoir tenté l’expérience, et tous se sont déclarés ravis des moments passés avec leur petit compagnon à sabot. « Ce sont des animaux qui inspirent beaucoup de tendresse, qui font naître un sentiment de bien-être parce qu’ils sont doux, tranquilles, ils nous aident à oublier », a déclaré Mari Paz Lopez, oncologue, qui a flâné en forêt pendant une heure avec un âne appelé Magallanes (Magellan).Normalement, le projet ne devrait durer que jusqu’en novembre, mais avec tous les retours positifs qu’ils ont reçus, Luis Bejarano envisage désormais à le prolonger.

Photo d’illustration Geza Farkas / Shutterstock