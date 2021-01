Un logiciel photo dont 100% des bénéfices seront reversés à l’association « Solidarité avec les Soignants » d’Anne Roumanoff

Pendant ces fêtes, vous avez sans doute pris de jolies photos de vos vacances, que ce soit au ski, au soleil ou en famille, les fêtes de fin d’année sont souvent propices aux photos. Côté photographie, il y a ceux qui les prennent puis les laissent sur un disque dur, et il y a ceux qui aiment à les retravailler.

Peut-être que ces photos vous serviront également à réaliser vos messages de vœux ou des faire-part pourquoi pas ? Nous avons découvert “Studio Scrap”, un logiciel de scrapbooking hyper intuitif qui va vous permettre de réaliser tous vos souhaits… Et deuxième bonne nouvelle : en achetant Studio Scrap le kit “Solidarité avec les Soignants”, vous viendrez en aide à l’association d’Anne Roumanoff. Explications

Studio Scrap c’est quoi ?

Studio-Scrap est un logiciel de mise en page créative, à la fois très puissant et facile d’utilisation. Avec Studio Scrap il devient facile de réaliser vos cartes de voeux, invitations et faire-part. On peut y ajouter ses photos, des textes, des décors. Au départ, créé pour les particuliers, il se murmure que certains professionnels l’utilisent pour leurs mises en page, leurs flyers etc… Le plus de Studio Scrap , ce sont ses kits que l’on peut ajouter en fonction de nos besoins.

Le logiciel de base ne coûte que 29.95€ en version de base, mais nous vous conseillons la versionDeLuxe à 44.95€, beaucoup plus fournie que la première. Ensuite CDIP, concepteur du logiciel, mais également de la Facilotab ou de Généatique, propose des dizaines de kit qui permettent d’étoffer ses besoins. Ces kits spécifiques regroupent de nouveaux visuels sur un seul thème : affiches, seconde guerre mondiale, ou encore britannique ! Voir la boutique CDIP afin de retrouver le StudioScrap qui vous correspond le mieux.

Solidarité avec les soignants c’est quoi ?

Solidarité avec les soignants est une association présidée par l’humoriste Anne Roumanoff, née pendant le confinement. Le but de cette association 100% bénévole est d’améliorer le quotidien des soignants par de petits gestes. Offrir une cafetière, un réfrigérateur ou aménager une salle de repos digne de ce nom est l’objectif de Solidarité avec Les Soignants. Depuis sa création, l’association a déjà équipé 639 salles de repos dans toute la France et apporter du confort à de nombreux soignants. CDIP a décidé de mobiliser son savoir-faire et a créé un kit additionnel pour Studio Scrap et de reverser 100% des bénéfices de ces ventes à l’association d’Anne Roumanoff. Bien sûr, si vous possédez déjà une version du logiciel, le kit Solidarité avec les soignants viendra s’ajouter à votre base de données.

Le Kit Studio Scrap “Solidarité avec les soignants”

Le kit est vendu 9.95€ et regroupe plus de 300 éléments graphiques dont 70 textures et 190 embellissements. Il se destine à créer des cartes d’encouragements, des mises en scènes famililales autour du soin ou encore des cartes de remerciements. Vous pouvez l’acheter sur la page dédiée à l’association.

François Lerebourg – CEO CDIP explique son engagement : « Il nous est apparu évident dès le début du deuxième confinement que la plus petite aide pour soutenir les efforts des soignants était la bienvenue. C’est pourquoi nous avons décidé de mobiliser notre savoir-faire et notre communauté dans ce projet graphique pour le proposer au bénéfice des soignants. C’est ainsi que la toute jeune association d’Anne Roumanoff s’est présentée comme l’interlocuteur idéal, car très engagée, et à rayonnement national. » “Chaque jour des nouvelles demandes affluent. Pour continuer nos actions, nous avons besoin de votre générosité » précise Anne Roumanoff.

Notre avis sur le logiciel Studio Scrap :

La prise en main est rapide et les ajouts de photo ou documents sont très simples à réaliser. Très intuitif, le logiciel se montre plus facile à utiliser que certains logiciels professionnels et tout aussi performant. Il est même possible de réaliser un scrapbooking sur écran puis de le réaliser sur papier avec de vrais éléments de scrapbooking. Les kits additionnels nous ont agréablement étonné ! Une affiche pour un anniversaire, ou même des affiches plus officielles pour les commémorations ou soirées officielles. Tout est possible avec le logiciel. Nous apprécions le prix de base très inférieur aux logiciels habituels, et le fait que l’on puisse de temps à autre ajouter un kit, en fonction de ses envies ou de ses besoins… En ajoutant des kits de temps en temps, on se retrouve avec un logiciel ultra complet et facile à utiliser ! En achetant le kit “Solidarité avec les Soignants” cela permet bien sûr d’aider les soignants mais également de découvrir le logiciel pour moins de 10€. Libre à vous ensuite d’ajouter des kits ou de passer à la version De Luxe pour vous amuser encore plus !

STUDIO SCRAP 8 Deluxe, Logiciel de Mise en Page créative Un contenu riche et de qualité ! 670 modèles, 1249 embellissements, 487 papiers ou textures, 1463 gabarits, 150 polices de caractères

A découvrir abslument ! Prix Intuitivité Créativité Infinie Avec Studio Scrap, la création de cartes de voeux ou de mises en scène devient d'une simplicité enfantine ! User Rating: Be the first one !