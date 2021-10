Voici venu le temps des rires et des chants… C’est tous les jours le printemps ? Nous nous sommes peut-être un peu trompés de saison ? En ce moment ce serait plutôt : Horreur ! Malheur et la Salsa du Démon avec Halloween qui se prépare…

Halloween, ce sont les monstres, les araignées, les chats noirs, les sorcières et de terrrrrrrribles créatures ! Mais Halloween, c’est aussi le fameux « trick or treat » que les enfants hurlent en sonnant à votre porte… Souvent accompagné d’ailleurs d’une chorale qui dit « On veut des bonbons, on veut des bonbons ! » ! Mais cette fête, c’est peu un prélude aux fêtes de Noël ! Et pour que ce soit parfait, il va falloir mettre le paquet sur la décoration Halloween évidemment !

Mais au fait, d’où vient la tradition d’Halloween ?

Halloween vient de la contraction de Eve of All Hallows, qui veut dire « veille de tous les saints » … Et logiquement, elle se fête donc le 31 octobre veille de la Toussaint, jour où l’on honore les défunts. C’est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles Anglo-Celtes. En Ecosse, Irlande, Pays de Galles ou Etats-Unis, cette fête est quasiment aussi importante que celles de Thanksgiving ou Noël !

La célèbre citrouille au sourire ravageur, le Jack O’Lantern vient d’ailleurs d’une légende irlandaise. Si Halloween naît dans les îles celtes dans les années 1800, elle s’exporte aux Etats-Unis dans les années 1850… Il faudra attendre les années 1990 pour que cette fête atteigne la France et devienne un incontournable de cette fin de mois d’octobre !

Quelles décorations pour Halloween ?

Cette fête qui se focalise sur la mort, les zombies et les araignées, autorise finalement toutes les folies… Mais, il faut penser à décorer l’extérieur de votre maison… C’est lui qui indiquera aux enfants de passage qu’il y a peut-être des bonbons à récupérer ! Et là il y a pléthore de décoration halloween disponibles ! De la guirlande de citrouilles aux araignées géantes, le choix est large !

Pour les enfants, pensez aux seaux à bonbons, qui éviteront les sacs plastiques polluants et qui pourront être réutilisés l’année d’après ! Zombies, couples de mariés sortis d’outre-tombe, tout est permis pour la décoration halloween… Et n’oubliez pas le fameux final de Thriller de Mickaël Jackson en musique de fond ! Ce rire venu des entrailles du cimetière fera frémir même les plus téméraires !!!

Notre petit conseil écolo pour Halloween : laissez tranquillement les araignées tisser leurs toiles…. Et ne les enlevez pas avant le 31 octobre minuit… Votre déco semblera plus vraie que nature, et avec un peu de chance la toile sera habitée… Flippant non ?

Et si on cuisinait pour Halloween ?

Ce n’est peut-être pas ce à quoi l’on pense en premier, mais un petit gâteau cimetière, ou un cœur coulant bien sanguinolent sera de plus bel effet sur votre table… Ou pas ! Vous pouvez aussi réaliser des doigts coupés avec de simples saucisses de Francfort coupées au bout faire l’ongle… Un petit trempage dans le ketchup et le tour est joué… Pour terminer, vous trouverez la recette de notre gâteau cimetière, il est assez facile à réaliser, et malgré son apparence délicieusement bonne !

Et sinon vous pouvez aussi réaliser quelques vers-de-terres bien gluants en chauffant du jus de fruit, du sucre et des feuilles de gélatine… Remplissez ensuite quelques pailles et laissez refroidir, c’est absolument dégoûtant mais cela plaît beaucoup aux enfants !