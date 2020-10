Halloween : 4 jeux de société indispensables pour une soirée... terrifiante !

Comme tous les événements de l’année 2020, Halloween sera particulier cette année. Les grandes fêtes costumées seront interdites dans la plupart des départements français et le porte-à-porte plutôt déconseillé. Même si vous portez des masques aux couleurs d’Halloween, ce samedi 31 octobre sera particulier. Pourquoi ne pas organiser une petite soirée jeux de société en famille avec pour thème : l’horreur évidemment ? Regarder un film d’horreur peut aussi être une solution mais s’amuser à se faire peur pourrait être bien plus sympathique… Nous avons sélectionné quelques jeux de société… terrifiants ! A vos jeux, prêts, partez !

Horreur à Arkham

Un jeu de cartes coopératif et évolutif pour 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans. L’objectif étant de coopérer pour élucider conspirations et mystères ésotériques. Chacun des joueurs devra bâtir un deck autour des personnages, en fonction de leurs capacités. En obtenant expérience et sagacité, le jouer développe des capacités plus élevées. Le temps d’une partie est de 60 minutes environ. Il existe plusieurs niveaux de difficultés pour des aventures encore plus palpitantes. Vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 37.90€ (Éligible livraison Prime)

Mysterium :

Un jeu d’ambiance coopératif et immersif ! Enquêtez ensemble, gagnez ensemble, perdez ensemble ! Le but étant de découvrir la vérité sur la mort du fantôme du manoir…. Et de lui apporter la paix. Vous incarnez soit un médium, soit le fantôme, chacun ayant évidemment des objectifs différents. Il faudra être perspicace pour deviner les pensées de vos adversaires. Une partie se joue en 45 minutes environ pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans. Mysterium est disponible sur Amazon au prix de 26.67€ (avec un coupon de 4.22€ appliqué lors du paiement. (Éligible livraison Prime).

Dead Of Winter :

C’est probablement le plus terrifiant des trois jeux proposés ! Un hiver glacial dans un monde apocalyptique où les humains luttent pour leur survie ! Les menaces extérieures sont nombreuses, tout comme les manipulations internes… Il faudra avoir un moral d’acier et se serrer les coudes pour ressortir vivant de cette partie. Des cartes « croisées des chemins » viendront bouleverser le déroulement de la partie. La nuit risque d’être longue puisqu’une partie dure environ 2 heures.

Dead Of Winter est disponible sur Amazon au prix de 61.81€ et éligible à la livraison Prime. Nous avons également choisi un petit jeu rapide mais pile dans le thème des frissons : Loup Garou par Ravensburger ! Dans ce jeu, vous vous glissez dans la peau de l’un des douze rôles disponibles et devrez devinez qui est le Loup Garou de l’assemblée… Attention une seule et unique chance de découvrir son identité sinon il vous dévorera ! Pour des parties rapides et parfois bien flippantes, le jeu Loup Garou est un indispensable !

Vous avez désormais de quoi faire pour passer Halloween sans risques tout en frissonnant quand même ! Vous pouvez toujours jouer dans votre cave ou grenier pour encore plus de frissons. C’est vous qui voyez !

Photo d’illustration Viktoriia Shylling / Shutterstock

Promo Ravensburger- Loup Garou, 26681, Multicolore Glissez-vous dans la peau de l'un des douze rôles différents et soyez à l’affut : Qui est un redoutable Loup-Garou ? Qui est un inoffensif villageois ? Vous n’aurez qu’une seule chance de le découvrir!