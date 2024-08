J’ai testé le jeu de société Speed Bac, rapide, délirant et l’un des meilleurs jeux de l’année 2024

Nous sommes à une période charnière de l’année, les grandes vacances ! Pour certains, les vacances sont terminées, pour d’autres, elles n’ont pas encore commencé. Néanmoins, si vous êtes parents, il vous reste encore un mois pour tenter de trouver des solutions pour occuper les enfants, et ce n’est pas toujours une mince affaire. J’ai peut-être un petit jeu sympa à vous proposer, qui occupera vos enfants, mais également celles des adultes en quête de gymnastique cérébrale. Lauréat du Grand Prix du Jouet 2024, j’ai eu l’occasion, avec Méline, ma fille, et Dylan, mon gendre, de tester le jeu Speed Bac, inspiré du fameux baccalauréat auquel nous avons tous joués un jour. Rapidité, simplicité et ambiance assurée. J’en profite pour remercier Léa, d’ATM Gaming, pour m’avoir proposé un moment ludique bien sympathique. Voici mon retour d’expérience.

Quelles sont les valeurs d’ATM Gaming, fondamentales pour moi ?

Avant de vous expliquer la règle du jeu qui s’avère l’une, des plus simples que j’ai eues à comprendre. Je souhaite vous parler des valeurs d’ATM Gaming, le fabricant de ce jeu. L’entreprise française s’engage pour l’écologie avec des supports, des boîtes, ou des cartes de jeu, imprimés sur du papier certifié FSC, c’est-à-dire sans compromettre la gestion durable des forêts. Choisir d’acheter un jeu ATM Gaming, c’est aussi choisir de contribuer à l’inclusion puisque l’entreprise reverse 1 % de ses bénéfices à des associations caritatives. En 2019, ils avaient choisi les Apprentis d’Auteuil, puis en 2020, les Restos du Cœur et cette année, La Croix Rouge Française. Ces deux valeurs sont fondamentales, pour ma part, même lorsque je dois choisir un jeu de société, et il me semblait important de les souligner.

Quelles sont les règles du jeu Speed Bac ?

Comme je viens de vous l’expliquer, il suffit d’une minute à peine pour comprendre les règles du jeu. Je me souviens de jeux compliqués, sur lesquels je n’ai probablement jamais saisi les règles précises, la logique et moi étant assez opposées. Pour Speed Bac, inutile d’être stratégique ni logique, mais juste de connaître un peu de vocabulaire et d’être rapide. Pour jouer, il suffit de distribuer 5 cartes lettres (oranges) aux participants. L’un des joueurs retourne une carte expression (bleues), au centre de la table. Et, c’est parti, les joueurs jouent, en même temps, en proposant des mots correspondant au thème retourné, et aux lettres qu’ils ont en main. Lorsque 5 mots sont trouvés, une autre carte expression est retournée, et on recommence jusqu’à ce que l’un des joueurs se débarrassent de ses 5 cartes ! Nous avons joué à trois joueurs, mais il est possible de jouer jusqu’à 7 joueurs, il faudra donc être plus rapide. En fonction du thème, cela n’est pas si évident, et il faut parfois arrêter le jeu et passer à une autre lettre.

Nos avis sur le jeu Speed Bac ?

Pour ce test, j’ai exploité ma fille et mon gendre, assistants lors des tests en tous genres… Une petite présentation des trois protagonistes ! Méline, 23 ans, qui aime jouer, et se fiche de perdre. Dylan, 23 ans aussi, mais mauvais perdant assumé. Et, moi, Nathalie, 49 ans, qui adore jouer à tout, et tout le temps, perdre ou gagner n’est pas la raison de ma passion pour les jeux. Précisons que le but de Méline était quand même de faire perdre Dylan, puisque mauvais perdant, on ne va pas se mentir. Voici d’abord mon ressenti. Je déteste les jeux dont je ne comprends pas les règles, et là, au moins, cela se fait en une minute chrono, le baccalauréat sur papier, je connais par cœur ! Facile à comprendre, facile à jouer, le jeu parfait de ce côté-là. De plus, je n’aime pas trop les parties à rallonge style Monopoly, qui me barbent vite… En trois minutes, affaire classée, on passe au thème suivant : top pour les impatients comme moi !

Pour Méline et Dylan, le ressenti est semblable, ils ont apprécié la simplicité du jeu, la rapidité de la partie, et la diversité proposée. De plus, ils ont souhaité adapter les règles du jeu, en affinant certains thèmes. Par exemple, sur le thème « Deux prénoms avec la même lettre », Méline a choisi « prénoms composés uniquement » … Oui, dans la famille, on aime aussi inventer nos propres règles et le Speed Bac s’y prête parfaitement. Je vous conseille ce jeu, parfait remue-méninges qui nécessite rapidité et réflexion… À la portée de tous et rangé dans sa petite boîte compacte, il se glissera dans le sac à dos, et pourra même être utilisé dans la voiture, durant le trajet, occupant les enfants quelques heures ! Le jeu Speed Bac est disponible au prix de 17,99 € sur Amazon. Connaissez-vous déjà ce sympathique jeu de société ? Nous serons ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

