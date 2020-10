Comment fêter Halloween en temps de crise sanitaire liée au coronavirus ?

Dans dix jours, les enfants et les adultes partiront à la chasse aux bonbons pour Halloween ! Mais cette année, il ne sera pas question de grandes soirées costumées où résonneront Thriller ou la Salsa du Démon. Par ces temps de Covid 19 et cette seconde vague qui déferle sur la France, mieux vaudra rester prudents.

Dans certaines régions de France, les fêtes d’Halloween devront se faire en tout petit comité et avant 21 h, heure du couvre-feu. Dans d’autres régions, la fête pourra se poursuivre mais uniquement dans un cadre privé et en respectant au mieux la règle des 6 à table…

Quelques pratiques à respecter ?

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont publié des directives concernant les fêtes d’Halloween. Et cela concerne notamment le port du masque ! L’agence fédérale américaine insiste sur le fait que le seul masque de déguisement ne sera pas suffisant pour se protéger et protéger les autres.

Il faudra sous le masque de déguisement obligatoirement, porter un masque chirurgical, qui pourra, lui, être estampillé Halloween… Si tant est qu’il soit aux normes en vigueur. Il devra couvrir la bouche et le nez, sans aucun trou dans le masque ni autour du visage.

Le masque chirurgical devra se porter sous le masque de fantôme uniquement. Ou alors il faudra opter pour un maquillage de la partie haute du visage et porter un masque halloween sur le bas du visage.

Le plein air et les petits comités !

Le port du masque est essentiel, mais cette année, il faudra éviter le porte-à-porte traditionnel qui pourrait être vecteur de propagation. Le CDC américain conseille des chasses au trésor dans le quartier ou dans le village. Ils avancent également un concept de concours de costumes… en ligne et donc un apéro time en suivant évidemment !

Quant à la fin de soirée, pas de fêtes dansantes à faire peur mais si vous voulez vraiment des frissons, un bon film d’horreur en famille fera tout à fait l’affaire !

Crédit vidéo : Cynthia Dulude

Crédit photo d’illustration : smile23 / Shutterstock