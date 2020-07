Une étude américaine avance que les amateurs de films d’horreur seraient « mieux préparés » face à la pandémie

Les films d’horreur sont votre tasse de thé ? Selon une étude américaine, cela vous protégerait mieux du coronavirus que les fans d’histoires romantiques ! De nombreuses théories qui peuvent sembler farfelues font l’objet d’étude sur la résistance à la Covid-19. Après la nicotine qui protégerait les poumons des fumeurs, c’est au tour des films d’horreur d’être bénéfiques dans la lutte contre ce maudit virus. Si vous fumez et que vous aimez l’Exorciste ou Massacre à la tronçonneuse, tout ira bien… Enfin c’est à prendre au second degré évidemment ! L’étude menée par des psychologues américains se base sur la gestion de la peur !

Si l’on en croit cette étude publiée sur la plateforme PsyArXiv Preprints le 30 juin 2020, des psychologues de l’Université de Chicago (États-Unis), les fans de films d’horreur seraient moins anxieux que les autres. Par exemple il semblerait que les aficionados de [REC] ne se soient pas rués sur les stocks alimentaires… Gérer l’anxiété, gérer la peur, ça les connaît !

Et c’est donc presque naturellement que ces personnes habituées à gérer la peur et le stress seraient plus sereines face à un virus mortel… qui se répand comme une traînée de poudre ! Finalement aimer l’horreur, le sang, la morbidité dans les fictions aurait un effet bénéfique quand il s’agirait de gérer des situations de danger réel.

Dans un article publié le 2 juin 2020, le NewScientist a interrogé la sociologue Margee Kerr de l’Université de Pittsburgh (États-Unis). L’intéressée n’a pas participé à l’étude mais est curieuse de connaître en détails la raison sous-jacente qui fait que les films d’horreur sont autant sources d’optimisme en temps de pandémie. La sociologue rappelle par ailleurs que l’étude fait simplement l’objet d’une pré-publication et attend une validation par des pairs.

Théorie fumiste ou vraie étude, à vous de juger !

Est-ce que la meilleure maîtrise de la peur vient des films d’horreur ? Est-ce ceux qui aiment les films d’horreur maîtrisent de manière innée mieux leurs émotions ? [ça] l’étude ne le dit pas. Sornettes ou étude approfondie, n’allons tout de même pas croire que le virus s’enquit de vos goûts cinématographiques avant de vous infester… Et continuez à vous protéger même en vacances et dans les salles de cinéma !

Photo d’illustration De lassedesignen / Shutterstock