Elle construit et partage ses conseils pour construire une Tiny House avec moins de 15 000 €

Comment devenir propriétaire de sa maison lorsque l’on est « intermittent du spectacle » ? Dans ce cas, il est quasiment impossible d’obtenir un crédit immobilier, et c’est aussi le cas pour les personnes travaillant en Contrat à Durée Déterminé, ou en Intérim. Les banques ne jurent que par le CDI (Contrat à Durée Indéterminé), ce qui, aujourd’hui, ne veut plus dire grand-chose. Il est possible d’obtenir un meilleur salaire en Intérim qu’un CDI, mais la stabilité d’un contrat longue durée rassure les banques. Lara, une jeune anglaise, créatrice de costumes et de décor, a trouvé la solution : récupérer des tas d’objets pour construire sa petite maison. Créatrice dans l’âme, elle en est très fière, et je vous invite à la découvrir.

L’histoire de Lara Skorwronska

En 2022, elle a commencé à construire sa propre petite maison, réalisant tout le travail elle-même après avoir économisé 10 600 €. Avec une cuisine peinte par Farrow & Ball, un poêle à bois confortable et de belles vues rurales, sa maison a tout ce qu’elle pourrait souhaiter. Certes, il ne lui faut effectuer que cinq pas pour traverser sa maison, mais chaque centimètre carré a été conçu de ses propres mains. Créative depuis toujours, Lara réalise son rêve, en 2012, rejoindre le cirque, pour créer des costumes, et vivre dans de petits espaces. Pendant les six mois de la tournée, elle dormait dans un wagon en bois si petit qu’elle pouvait toucher les deux murs depuis son lit. Le reste de l’année, elle vivait dans sa camionnette, travaillant comme costumière.

Une petite maison, si grande pour elle !

Sa vie d’artiste de cirque, lui a fait apprécier la vie en roulotte, malgré le manque d’espace. Son seul regret était de ne jamais pouvoir se tenir debout dans son habitation ! Alors, en 2020, quand le cirque ferme ses portes, frappé par la pandémie, elle s’amuse à retaper une vieille roulotte des années 20, abandonnée. Une tâche qui s’annonce ardue pour elle. Ainsi, en regardant d’innombrables vidéos sur YouTube, elle comprend qu’il est plus facile de partir de zéro et de construire sa propre petite maison. Elle achète alors, pour 3 500 €, une base de remorque sous les yeux ahuris de ses amis et de ses parents qui l’ont pensé un peu « perchée ». Pendant six mois, elle entasse les plans, les devis, les réglementations, et imagine sa petite maison, autonome en eau et en électricité. Ses souhaits : que son chien Monty soit de l’aventure, un poêle à bois, un chauffage au sol et une salle de bain !

La construction de la minuscule maison…

En mai 2022, elle avait enfin réuni les 10 600 € nécessaires pour démarrer. Pendant les six mois suivants, vivant dans sa camionnette, la construction de sa maison est devenue son travail à plein temps. N’ayant pas les moyens de payer la main d’œuvre, elle a voulu acquérir toutes les compétences nécessaires pour tout faire elle-même. Avec l’aide de sa mère Anne et de son père Tony, elle a monté la charpente. Enfin, elle pouvait se tenir debout dans SA maison ! Ensuite, elle a fabriqué tous les meubles elle-même, les sièges et les armoires standards n’étant pas adaptés. Elle a fraisé le bois pour son plan de travail, les éléments de cuisine et le revêtement de la maison, en surveillant chaque centime.

Elle a trouvé sa porte d'entrée et deux vitraux dans une benne. Et, à Noël, malgré un accident, sa maison était terminée. Elle avait une cuisine, une salle de bain, un salon et une mezzanine avec son lit. De plus, elle avait même une baignoire et un chauffage au sol et elle avait fait tout cela pour 15 000 €, bien moins cher que les 62 500 € qu'il lui aurait coûté d'acheter une maison préfabriquée. Son seul problème étant de ne pas savoir où installer sa petite maison !