Un béton composé de liège, un matériau biosourcé pour construire des maisons mieux isolées

Comment isoler sa maison de la manière la plus écologique possible ? À l’heure où le réchauffement climatique fait son œuvre et puisque nous devons faire face à des augmentations des coûts de l’énergie, cette question, nous sommes nombreux à nous la poser. « Isoler son logement, c’est gagner en confort, réduire la facture de chauffage et limiter les émissions de gaz à effet de serre » comme le souligne l’ADEME dans cette plaquette informative. Les alternatives à l’isolation traditionnelle commencent d’émerger comme cette initiative de l’association Écho-Mer. Leur idée ? Récupérer et recycler des bouchons de liège pour qu’ils deviennent un « béton de liège » isolant, écologique et économique. Découverte.

Le béton de liège qu’est-ce que c’est ?

Ce béton écologique existe déjà, mais il est encore assez méconnu du grand public. Et, pourtant, la recette est assez simple : de vieux bouchons de lièges broyés, de l’eau et de la chaux et puis c’est tout ! Comme vous pouvez l’imaginer, ce béton d’un nouveau genre, fabriqué à base de déchets récupérés, possède une très faible empreinte carbone. Pour la fabrication, vous aurez tout de même besoin d’une bétonnière et de quoi broyer le liège. Si vous disposez de ce matériel, vous pouvez alors réaliser votre propre enduit à base de bouchons de liège, en malaxant le mélange eau-chaux-broyat de liège. Cette idée de recycler les bouchons de liège pour en faire un matériau isolant, une association baptisée Écho-Mer, l’a eue et donne désormais une seconde vie aux bouchons qu’elle récupère. Ce matériau est réalisé en partenariat avec Chaux Saint-Astier®.

La collecte des bouchons de lièges, comment s’effectue-t-elle ?

Douze tonnes, c’est approximativement le poids des bouchons de lièges récoltés par Écho-Mer chaque année. D’ailleurs, Nathalie Daniel, responsable du projet liège pour l’association Écho-Mer s’étonne de ces chiffres dans une interview accordée à France 3 Région. Elle raconte qu’ « il y a un formidable engouement des citoyens, puisque les quantités de liège en quatre ans sont passées de deux tonnes de bouchons collectés, à plus de douze tonnes. ». L’opération, baptisée « Ici ça bouchonne » existe depuis 2012, et les points de collecte sont des restaurants, des mairies, ou encore des déchetteries. Les bouchons déposés par les habitants sont ensuite récoltés par l’association, puis transformés en béton de liège, pour certains artisans. Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur le site Écho-Mer, les points de collecte des bouchons de lièges situés, pour la plupart, en Charente-Maritime. Un point de collecte est également installé à Cabariot (34).

À propos de l’association Écho-Mer…

Écho-Mer, c’est d’abord un homme, son fondateur, David Beaulieu, ancien marin qui a parcouru les mers pendant plus de 15 ans. Lors d’une traversée de l’Atlantique, le marin qu’il était à l’époque, rencontre « la biodiversité marine », et ses splendeurs. Mais, il rencontre aussi la pollution, et d’immenses nappes de déchets plastiques, flottants à la surface. Et, ce n’est pas l’appel de la forêt, mais l’écho de la mer, que le fondateur a reçu ! S’il voulait continuer de naviguer, il devait protéger l’océan, sa faune, sa flore et sa biodiversité.

De retour à La Rochelle, où il réside, il a pris l’initiative de fonder une association afin de sensibiliser les usagers de la mer et le grand public à la problématique de la pollution des océans. Ainsi est née Écho-Mer, officiellement enregistrée en juillet 2001. Vingt-trois ans plus tard, Écho-Mer travaille sur diverses actions, que vous pouvez retrouver sur leur site officiel : echo-mer.com. Connaissiez-vous l’existence du béton de liège ? Et, que pensez-vous de l’initiative de l’association Écho-Mer ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .