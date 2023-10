Est-ce que le liège est un bon isolant thermique pour les murs et les combles ?

Lorsque l’on pense au liège, nous vient immédiatement l’image d’un bouchon de vin* ou de champagne*. Et c’est effectivement l’une de ses utilisations les plus courantes. Issue du chêne-liège, le liège est un matériau cellulaire très isolant et un produit agricole. De plus, les exploitations de chêne-liège pour en tirer l’écorce sont de véritables puits de carbone, cette matière revêt donc de nombreux avantages dont l’un nous intéresse plus particulièrement : l’isolation. Connu, mais peu utilisé, il permet pourtant d’isoler votre maison du sol au plafond, avec une matière végétale aux pouvoirs étonnants. Découvrez comment l’utiliser pour une meilleure isolation de votre maison.

Comment est fabriqué le liège d’isolation ?

L’écorce du chêne-liège est récoltée tous les 8 à 10 ans, quant à l’arbre, lui, il reste sur ses racines. Ensuite, cette écorce devient du liège expansé en subissant un processus de transformation qui consiste à la réduire en granulés, puis à l’expanser grâce à de la vapeur à 300 °C. Une fois cette pâte obtenue, la matière obtenue peut devenir un rouleau de liège ou des panneaux rigides. Cette double sortie de matière permet de l’utiliser sur divers supports, même si ceux-ci ne sont pas parfaitement lisses.

Le liège pour quel type d’isolation ?

Cette matière étonnante peut être utilisée pour toute la maison. Elle peut isoler les combles, sous forme de granulés et s’installer par soufflage. Cette technique est à réaliser par un professionnel, mais la plaque de liège peut aussi isoler les combles, en insérant cette dernière dans les chevrons. Si l’isolation est nécessaire au sol, le liège peut aussi venir à votre secours et pour cette utilisation, c’est le vrac qui est privilégié en le déversant entre les solives du plancher. Les plaques peuvent aussi avoir cette fonction. Le liège peut également être un isolant extérieur en installant des panneaux rigides isolants. Ces panneaux sont fixés à la surface à l’aide de chevilles, de vis ou de colle mortier. Une fois en place, les plaques peuvent être utilisées comme support pour l’application d’enduit sur les parois.

Focus sur l’isolation des murs intérieurs

L’isolation des murs à l’intérieur est d’une importance capitale, car nous perdons 20 % de notre chaleur qui s’échappe par des murs mal isolés. Le rouleau de liège s’avère être un allié idéal pour isoler vos murs sans entreprendre de gros travaux. Le liège est un matériau durable, qui présente une résistance exceptionnelle aux perforations. Cet isolant thermique et acoustique renforce l’efficacité énergétique et le confort acoustique des espaces. Avec un coefficient d’isolation thermique de 0,09 W/m²K, il garantit une protection optimale contre les transferts de chaleur, contribuant ainsi à créer un environnement intérieur plus confortable et éco-énergétique.

L’installation se fait avec une paire de ciseaux et de la colle spécial liège. Il suffit alors d’enduire le mur, puis de venir coller le liège en rouleau sur le mur. Il peut ensuite être peint, recouvert d’enduit puis de papier peint ou laissé intact avec un vernis incolore pour le protéger du temps qui passe. Vous pouvez trouver les rouleaux de liège isolants dans les magasins de bricolage et notamment chez Castorama, Brico Dépôt ou Amazon. Que pensez-vous de cette idée pour l’isolation? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

