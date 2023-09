L’invention d’un système de construction et d’isolation innovant à « colombages doubles »

Certaines inventions naissent de l’esprit de scientifiques chevronnés, consacrant leur carrière à découvrir l’objet qui deviendra indispensable. Tandis que d’autres inventions voient le jour grâce à des citoyens lambdas qui, un jour, ont une idée géniale. C’est le cas de Jacques Hengy, guitariste professionnel, qui a inventé un procédé d’isolation à mille lieues des cordes de sa guitare fétiche. En Alsace, sa région d’origine, les maisons à colombages sont des habitations typiques de l’est de la France et leur structure est assez particulière. Lors de la restauration de sa propre maison, le guitariste a inventé un procédé d’isolation à colombages doubles. Explication.

Pourquoi avoir inventé un nouveau système d’isolation ?

Ce musicien professionnel occupe la maison de ses grands-parents, et la bâtisse est l’une des plus anciennes du village. Le cadastre de l’année 1630 indique déjà sa présence. Le jeune homme avait 23 ans lorsqu’il constata que la maison de son enfance tombait en ruine, il releva les manches et décida de la restaurer. Tout y est passé : murs, charpente, toit, intérieur, extérieur, un travail de titan, mais qu’il a effectué avec bonheur et fierté. Il lui fallait sauver cette maison et lui redonner tout son charme d’antan. Alors qu’il s’attaque à l’isolation des combles, il ne trouve aucune solution qui puisse lui convenir : il décide de l’inventer !

L’invention du système de la « double poutre »

En rénovant sa propre maison, Jacques Hengy développe une ingénieuse solution pour la construction ou la restauration de maisons à colombages tout en garantissant une isolation optimale. Appelé « double poutre », ce système a été soumis à un brevet (WO2014053905A2). Le concept de la « double poutre » repose sur l’idée de remplacer une unique poutre par deux poutres, chacune ayant une largeur réduite de moitié, et de les relier au moyen d’un treillis de bois.

Ce treillis confère l’épaisseur nécessaire au mur, une épaisseur qui peut être ajustée selon les besoins. Cette méthode s’adapte à toutes les maisons à colombages, en Alsace bien sûr, et par ailleurs en Normandie, l’autre région des maisons à colombages ! Chaque mur est préfabriqué en atelier et prêt à être assemblé directement sur le chantier.

Comment cela fonctionne ?

Une fois la structure préfabriquée et livrée sur le chantier, il suffit de la poser à plat, au sol, puis d’y passer les câbles électriques et autres installations nécessaires. La structure est ensuite remplie d’un matériau isolant à base de chaux et de chanvre. Ce mélange liquide s’infiltre alors dans le treillis en bois et vient complètement isoler le panneau. Lorsque le mélange est parfaitement sec, il suffit de l’enduire et de le lever pour l’installer. Cette invention intéresse des étudiants de polytechnique en Suisse et en Allemagne. De plus, le fils de l’inventeur, Jules Hengy, étudie la possibilité d’adapter le système inventé par son père sur toutes les maisons à restaurer. Le père et le fils sont convaincus que ce système a de l’avenir, car il permet de restaurer d’anciennes bâtisses sans modifier leur aspect extérieur. Une invention primordiale pour conserver le patrimoine architectural de nos belles régions françaises, non ?

