Quelle est la plus vieille maison de la ville de Lyon, et ou est-elle située ?

Capitale des Gaules, Ville des lumières, Cité des gones, toutes ces expressions désignent la ville préfecture du Rhône, Lyon. Une ville en constante évolution, qui n’est évidemment pas née d’hier. Dans cette ville se mêle des quartiers nouveaux et des quartiers anciens, voire très anciens notamment le Vieux-Lyon, centre historique de la ville, qui abrite encore des maisons vieilles de 500 ans, encore habitées. Quelles sont ces maisons à découvrir à Lyon, et ses monuments historiques ? Cette ville a été fondée en -43 av JC par les Romains sur un site que les Gaulois occupaient depuis -600. Les créateurs de la ville de Lyon seraient le Roi Atepomaros et la druide Momoros. Au fil du temps, Lyon s’agrandit, puis régresse sous l’Empire Romain. En 1500, elle devient même capitale économique de la France, et financière de l’Europe ! Si vous aimez l’histoire, Lyon devrait vous ravir. Découverte !

La plus vieille maison de Lyon

C’est au cœur du 5ème arrondissement baptisé le Vieux-Lyon que se trouve la plus vieille maison de la ville. Située Impasse Turquet, dans le quartier Saint-Georges, elle s’atteint par la Montée du Gourguillon, l’une des plus anciennes routes de Lyon. Les deux bâtisses, qui se trouvent un peu en contrebas de la route, dateraient du XIVème ou XVème siècle, et elles ont un point commun: ce sont les deux seules maisons du Vieux-Lyon qui ont conservé leurs façades anciennes à pans de bois. Ces pièces de bois sont les seules de la ville et dénotent complètement avec l’architecture proche. Une tour renaissance est également visible dans cette impasse, et une plaque indique qu’elle aurait été construite avec ses maisons au XIVème siècle. Ces deux maisons auraient été des coursives qui menaient à des cellules, mais leur origine reste encore assez floue.

Une anecdote sur l’Impasse Turquet ?

Cette impasse, nommée ainsi au Moyen-Âge l’a été en l’honneur d’un marchand Lyonnais d’origine italienne, Etienne Turquet. En raison d’un privilège accordé par François 1er, il devient fabricant et vendeur de soie. Il est, à Lyon, considéré comme le premier marchand à avoir fait commerce de la soie, tissu qui était indissociable de la ville de Lyon pendant plus de 4 siècles. La soie est d’ailleurs la matière qui a permis à la ville de Lyon de devenir si prospère. D’ailleurs, dans cette ville, au Moyen-Âge, le vieil adage Riche comme Crésus avait été transformé en Riche comme Turquet, cela veut tout dire non ?

Les monuments historiques à visiter dans le Vieux-Lyon

Si vous passez par le 5ème arrondissement de la ville de Lyon, vous allez pouvoir découvrir le cœur historique de Lyon qui a vu Munatius Plancus fonder la colonie romaine à Lugdunum. Place Abbé-Larus, vous pourrez admirer le Murus Gallicus, vestige du passé romain de la ville. Ne manquez pas la superbe Primatiale Saint Jean de Lyon, siège épiscopal de l’archidiocèse de Lyon construite en 1175 et achevée en 1480. Deux autres monuments historiques à découvrir :

Le tombeau de Turpio tombeau romain, faisant partie d’un ensemble de dix monuments funéraires découverts à la sortie de Lyon en 1885 dans le quartier Saint-Just.

L’Odéon antique romain de Lugdunum est un des principaux monuments romains visibles à Lyon. Situé à côté du Théâtre antique de Fourvière, il est un vestige incontournable de l’histoire de la ville !

La liste n’est bien sûr pas exhaustive, mais l’Histoire de ce quartier est tellement riche, que le mieux c’est de le visiter peut-être ?

Galerie photos (cliquez pour agrandir)